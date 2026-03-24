Шоколад каждый день: сладкая привычка приносит неожиданный 'плюс' организму

Шоколад снижает риск сердечных заболеваний на 8%, отмечают ученые.

Регулярное употребление шоколада связано со снижением риска сердечных заболеваний. Анализ данных 336 289 человек за последние 50 лет показал, что у тех, кто ел шоколад чаще одного раза в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на 8% ниже, пишет SciTech Daily.

Почему шоколад полезен?

Секрет в флавоноидах, метилксантинах, полифенолах и стеариновой кислоте. Эти вещества помогают уменьшить воспаление, повысить "хороший" холестерин ЛПВП и поддерживают здоровье кровеносных сосудов.

Предыдущие исследования показали, что шоколад положительно влияет на кровяное давление и внутреннюю оболочку сосудов, что делает его эффективным средством профилактики сердечных заболеваний.

Хотя шоколад полезен, чрезмерное потребление может свести на нет всю пользу. Это особенно важно для людей с ожирением или диабетом. Ученые призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы определить оптимальную порцию и вид шоколада для сердца.

Как сообщал УНИАН, темный шоколад является прекрасным источником магния – важного минерала, который играет решающую роль во многих процессах в организме. Порция темного шоколада весом 30 граммов содержит 42 миллиграмма этого микроэлемента. Но различные цельные зерна, бобовые, орехи, семена и овощи содержат столько же, а возможно, и больше.

