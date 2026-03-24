Возможно, мы увидим и ракеты: Флэш предупредил, что массированная атака РФ далека от завершения

На данный момент Россия израсходовала до 40 % средств поражения, подготовленных к атаке на Украину. Есть вероятность, что сегодня мы увидим еще и ракеты. Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"На данный момент, по моему мнению, противник израсходовал до 40 % средств поражения, подготовленных к атаке. Атака на Украину продолжается. Предполагаю, что сегодня мы увидим еще и ракеты", - отметил он.

По словам Флеша, наш противник постоянно меняет тактику массированных ударов, пытаясь найти уязвимые места и прорвать нашу воздушную оборону.

"Сейчас выбрана стратегия удара, растянутого во времени", - заявил советник министра.

Сегодняшняя атака на Украину: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 марта (с 18:00 23 марта) враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 426 средств воздушного нападения, среди них: 7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31, 392 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 беспилотников различных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БПЛА в 22 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 10 локациях.

В результате удара врага часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без света. С 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Кроме того, до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

