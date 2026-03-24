В одной из стран ЕС иностранцы будут платить за топливо больше, чем местные жители, – СМИ

Словакия ввела двойные цены на дизельное топливо.

В Словакии ввели новую систему продажи дизельного топлива. Водители автомобилей с иностранными номерами вынуждены платить больше, чем местные.

Издание ct24 пишет, что ограничение ввели на 30 дней на фоне роста спроса со стороны иностранцев.

Отмечается, что операторы заправочных станций в Словакии отныне должны взимать с водителей транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, 1,826 евро за литр дизельного топлива. Это средняя цена этого топлива в Чехии, Польше и Австрии, которая примерно на пятую часть выше цены дизельного топлива в Словакии в начале прошлой недели.

Таким образом, на табло АЗС указывают более высокую цену для иностранных автомобилей, а водителям машин со словацкой регистрацией при оплате предоставляют скидку. Работники заправок должны вводить номерной знак автомобиля в систему.

Правительство объясняет такие шаги тем, что иностранные водители, в частности из Польши, начали массово скупать более дешевое топливо в Словакии. Одним из аргументов словацкого правительства также является то, что с середины февраля в стране фактически действует режим нефтяной чрезвычайной ситуации.

В то же время крупнейший продавец топлива в стране Slovnaft уже повысил цены. В Братиславе литр дизеля для местных автомобилей стоит около 1,574 евро.

Несмотря на рост цен, топливо в Словакии остается одним из самых дешевых в ЕС, ведь оно подорожало меньше, чем в ряде других европейских стран после скачка цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

23 марта агентство Reuters писало, что рынок дизельного топлива в Украине обеспечен ресурсом до конца марта, а поставки на апрель остаются неопределенными на фоне роста цен. В то же время директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщил, что дефицита дизельного топлива в Украине нет и не ожидается.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. На фоне этого заявления цены на нефть марки Brent тогда снизились примерно на 7% – до 104 долларов.

