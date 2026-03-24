Лишь каждый десятый беженец вернётся в Украину после войны, – эксперт

Даже после окончания боевых действий большинство украинцев не будут спешить возвращаться.

Украина может столкнуться с медленным возвращением граждан из-за границы. После окончания войны домой вернутся лишь 10-15% украинцев, сказал глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу"ДумаЙ".

"Окончание войны не означает, что украинцы сразу начнут собирать вещи и возвращаться в Украину. Скорее всего, это займет несколько месяцев. Возможно, полгода или даже год. Львиная доля людей, готовых вернуться на родину, будет взвешивать то, что у них есть за границей, и то, что у них потенциально будет в Украине", – сказал эксперт.

По его словам, в Украину вернутся примерно 10-15% украинцев, которые сейчас находятся за границей. Он также отметил, что на данный момент статус временной защиты за границей имеют примерно 4,2 миллиона украинцев.

"Всего в Европе около 6,5 миллиона украинцев. И вот из этих именно людей мы можем рассчитывать на возвращение в ближайшие два года после окончания войны от 200 тысяч до 1 миллиона. Это те люди, которые могут действительно вернуться обратно в Украину", – добавил Воскобойник.

13 марта стало известно, чтовременную защиту в странах ЕС имеют более 4,3 млн украинцев. При этом по итогам 2025 года количество предоставлений временной защиты украинцам уменьшилось на 14% по сравнению с предыдущим годом.

17 марта эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник отметил, что страны Европы уже начали пересматривать статусы украинских беженцев. Он отметил, что правительства западных стран заинтересованы в тех украинцах, которые активно работают, социализируются и изучают языки. При этом Воскобойник добавил, что Европа не заинтересована в украинских беженцах, которые живут исключительно за счет социальной помощи.

