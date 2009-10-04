В Днепропетровске накрыли конвертационный центр

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, через который незаконно переведены в наличные 40 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в области.

Организаторы конвертационного центра также переводили средства на счета семи фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Кроме того, центр использовал реквизиты одной из компаний-нерезидентов Украины для незаконного выведения из страны средств. Установлено, что злоумышленники через нерезидента вывели за границу свыше 5 млн. грн. В отношении организаторов нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).