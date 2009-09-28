В Севастополе перспективны круизный, деловой и научный туризм

Перспективными направлениями в развитии туризма в Севастополе могут стать «круизный, деловой и научный туризм, использование исторических возможностей города», а сам по себе туризм должен стать важной составляющей в развитии города, потому что от него во многом будут зависеть поступления средств в городской бюджет и наличие рабочих мест для севастопольцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ, комментируя итоги "круглого стола" "Результаты и анализ сезона 2009: проблемы и перспективы туризма в Севастополе", в работе которого приняли участие депутаты горсовета, представители ведущих туроператоров Севастополя и Крыма, предприниматели, занимающиеся оказанием туристических услуг.

По мнению В.САРАТОВА, чтобы эти перспективы реализовать, «должен получить развитие порт, и необходимо построить аэропорт, для этого есть и прекрасная бухта, и один из лучших аэродромов в Украине» (имеется в виду аэродром «Бельбек», совместно используемый украинскими военной и гражданской авиацией - УНИАН). По утверждению главы депутатского корпуса, горсовет прилагает максимум усилий для поиска инвестора, который бы мог вложить в развитие аэропорта около 120 млн. дол.

Кроме того, как отметил В.САРАТОВ, «хотя горсовет, согласно принятой программе развития туристической отрасли Севастополя, и выделил - несмотря на сложный в финансово-экономическом плане 2009 год - средств в 5 раз больше, чем в предыдущие два года, их явно недостаточно». По мнению председателя горсовета, «до конца года предстоит принять концепцию развития туристической отрасли на пять лет, и утвердить соответствующий план мероприятий».