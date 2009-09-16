Западная компания подложила свинью «Укртранснафте»

Через год после начала мирового кризиса украинские стратегические предприятия становятся заложниками нечистых на руку зарубежных инвесторов. Об этом пишут украинские и зарубежные СМИ.

Они напоминают, что в эти дни исполняется год мировому финансово-экономическому кризису. За три дня, 15-17 сентября 2008 года, банк Lehman Brothers заявил о своей неплатежеспособности, страховая компания AIG перешла в руки правительства США, а символ Уолл-Стрит - банк Merrill Lynch – был поглощен банком Bank of America. Позже США мужественно признали свою вину в провокации кризиса. В апреле 2009 года мировая пресса цитировала заявление министра финансов США о том, что значительная часть ответственности за глобальный финансово-экономический кризис лежит на Соединенных Штатах.

“Экономическая правда” цитирует слова профессора экономики, директора Института Земли при Колумбийском университете Джефри САКСА: “Обеспокоенность огромным дефицитом бюджета США будет увеличиваться. Штаты исчерпали лимиты доверия к кратковременным стимулирующим расходам. Им придется сокращать дефицит бюджета и поддерживать альтернативные способы роста”... Экономист считает, что “сегодня бурю удалось успокоить”. Но и сейчас мировая экономика балансирует на грани краха, а предприятия из последних сил пытаются удержаться на плаву.

Однако, “кому война, а кому – мать родна”. В начале года выяснилось, что один из главных банкротов мирового кризиса - инвестиционный банк Merrill Lynch, использовал финансовый кризис для обогащения своих топ-менеджеров. В первых числах января с.г. стало известно о бонусах сотрудникам Merrill Lynch в размере 3,6 млрд. дол., о годовом убытке банка на 27,6 млрд. дол. и дополнительных 20 млрд. дол., выделенных американским правительством BOFA в завершение соглашения. Гендиректор BOFA Кеннет ЛЬЮИС под присягой заявил, что согласился на соглашение под давлением тогдашнего министра финансов Генри ПОЛСОНА и председателя Федеральной резервной системы США Бена БЕРНАНКЕ. Это дело сейчас расследует прокуратура штата Нью-Йорк. Сегодня же Merrill Lynch пытается спасти положение любыми путями.

Заложником финансового кризиса стала и Украина и ее бюджетообразующие и стратегические компании, такие как «Нафтогаз Украины» та «Укртранснафта».

Как пишет российская газета “Время новостей”, внешние обязательства НАК «Нафтогаз Украины» составляют 1,8 млрд. долларов. Относительно 1,6 млрд. дол. иностранные инвесторы согласились начать переговоры с украинской стороной на предмет реструктуризации, а вот остальные - 200 млн. долларов долга – пока пересматривать не хотят. Эксперты допускают, что это делается сознательно, - для давления на стратегические предприятия с тем, чтобы не позволить Украине уменьшить энергетическую зависимость от РФ. Еще один возможный вариант - обогащение топ-менеджеров отдельных зарубежных инвестиционных банков?

По сообщениям прессы, «Укртранснафта» в середине 2006 года получила 120 миллионов кредита в банке Merrill Lynch под 7,5% годовых для замещения более дорого кредита - полученного в 2004 году от группы ТНК-ВР на сумму до 108 миллионов долларов. Кредит был получен на три года под 8% годовых. Руководство ОАО «Укртранснафта» планировало в то время, что досрочное погашение кредита ТНК-ВР позволит создать условия для начала прямого использования нефтепровода “Одесса-Броды” и привлечения дополнительных объемов транзита нефти по территории Украины. Соглашение казалось выгодным, размеры платежей по кредиту были четко определены, и три года Merrill Lynch был доволен выполнением настоящего договора. Однако только в разгар мирового кризиса оказалось, что в договоре была заложена долгосрочная грабительская «мина» для государства на соотношении евро/доллар. Как пишут СМИ, заложенное в соглашении право Merrill Lynch по своему усмотрению выбирать валюту платежа (если это действительно так, поскольку в «Уктранснафте» отказались от комментариев), по достаточно приблизительным оценкам, может нанести государственной компании ущерб на 200 млн. грн.