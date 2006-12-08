УБОП накрыл конвертационный центр, через который отмыли 150 миллионов

Сотрудники УБОП УМВД Украины в Днепропетровской области 6 декабря во время реализации оперативных материалов ликвидировали конвертационный центр, через который с начала текущего года в теневое обращение переведено 150 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УБОП.

Деятельность центра организовали и обеспечивали 9 лиц, граждан Украины, ранее не судимых. Большинство из них являются директорами частных коммерческих структур, двое занимали должности руководителей Днепропетровского филиала одного из крупных банков.

Указанные лица на протяжении 2005-2006 годов проводили бестоварные операции, с целью минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные. Злоумышленники зарегистрировали 7 предприятий, на которые по поддельным документам получили лицензии на осуществление операций с металлоломом и выполнение строительных работ.

На счетах подконтрольных фигурантам предприятий аккумулировались денежные средства субъектов предпринимательской деятельности. В последующем средства перечислялись на счета 8 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированные в Киеве.

Текущие счета данных предприятий были открыты в Днепропетровском филиале одного из банков, служебные лица которого входили в состав преступной группы и непосредственно контролировали счета фиктивных предприятий. Наличные средства получались в указанном банке с использованием текущих счетов, открытых на 40 подставных лиц – жителей Днепропетровской, Волынской, Запорожской областей.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники УБОП 6 декабря задержали одного из активных членов группы с наличными в сумме 220 тыс. грн., которую он получил в банке. В то же время проведены 15 санкционированных обысков: в помещении банка; по месту расположения теневых офисов, в жилье и в автомобилях фигурантов. По постановлениям суда наложены аресты на счета подконтрольных фигурантам предприятий, которые были открыты в 6 банковских учреждениях.