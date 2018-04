Умерла первая исполнительница ”Шизгары” Маришка Вереш (4 фото)

В Голландии в возрасте 59 лет умерла от рака Маришка Вереш (Mariska Veres), солистка группы Shocking Blue, сообщает агентство France Presse со ссылкой на голландские СМИ.

Shocking Blue прославились в 1970 году, когда их песня "Venus" ("She`s got it", широко известна под искаженным названием "Шизгара") попала на верхние строчки американских чартов. Кавер-версии этой песни, исполненные группами Stars on 45 и Bananarama, занимали первые строчки в американских чартах в 1981 и 1986 году. Группа Nirvana в 1989 году включила в свой дебютный альбом кавер-версию песни Shocking Blue "Love Buzz".

Маришка Вереш родилась в 1947 г. в Голландии семье скрипача, цыгана из Венгрии, и родившейся в Германии полурусской-полуфранцуженки.

