Почему Байкал надо искать в степях Украины?

...Этот текст был написан для российского Интернета. Он вышел на нескольких Интернет-ресурсах и вызвал немало откликов. Но затем вспомнилось то обстоятельство, что значительную часть посетителей сайта УНИАН (в первую очередь, понятно, его российской версии) тоже составляют Интернет-пользователи из России. Подумалось, что надо использовать этот шанс донести высказанную мысль. Тем более, что у нас осталось всего двое суток, пока она будет актуальна….

Дорогие россияне! Извините, что обращаемся. Сами мы не местные, из Украины будем. Хотя, как тут, в Интернете, отделить местных от неместных, когда на расстоянии одного-двух кликов мышки друг от друга живем.

Политики обеих наших стран приложили массу усилий к тому, чтобы мы исподлобья смотрели друг на друга. Это они разделили нас на «хохлов» и «москалей». Это они нагнетают истерику по поводу «языкового», флотского и других «вопросов». Это они учат нас искать соринку в глазу у других, не замечая «бревен» в собственных, налитых кровью, зенках. И мы таки научились не верить друг другу, перестали радоваться радостям соседа и часто думать по принципу «чем хуже ему, тем лучше мне».

Кто от этого выиграл?

А ведь мы нужны друг другу. Есть ситуации, когда наша поддержка друг друга может помочь нам выиграть вместе. И как раз сейчас мы, россияне и украинцы, можем доказать, что, несмотря на все усилия политиков, мы можем доверять друг другу, поддерживать друг друга и взаимно помогать.

Завершается очередной этап конкурса «Семь новых чудес природы» - выражаясь спортивной терминологией его полуфинал. В Интернете, на официальном сайте акции идут последние дни голосования, которым из почти трехсот полуфинлистов, разделенных на 7 групп, будут выбраны по 11 участников из каждой группы. А уже из них, собственно, и будут на следующем этапе названы те самые «Семь новых чудес природы». О масштабах конкурса говорит тот факт, что, по прогнозам, в нем примут участие более 100 миллионов человек. То есть, это действительно мощный, международный конкурс, победа в котором будет почетна и престижна.

Россия представлена в конкурсе озером Байкал, Куршской косой (совместно с Литвой), Украина – степным заповедником «Аскания-нова».

Также Россией была выдвинута в номинанты река Днепр. «Аскания» при этом соревнуется в группе Е» - «Леса, национальные парки, национальные заповедники», Байкал – в группе «F», здесь же номинируется Днепр. Куршская коса борется за победу в группе «G» - «Морской ландшафт».

Сегодня, за двое суток до завершения голосования на этом этапе (7 июля), мы можем оказаться в числе финалистов, а можем, как говорится, сойти с дистанции и за победу будут бороться представители других стран, уже без нас. Судите сами. Самую высокую позицию в рейтинговом голосовании на сайте акции сегодня занимает в своей группе Куршская коса (6 место), но борьба в последние дни столь серьезна, что при этом коса опустилась на одно место, с пятого. «Аскания» в своей группе буквально дышит в затылок лидерам, но никак не может ворваться в их число, занимая 14-е место. То есть, заповедник отделяет от «проходного», 11-го места, лишь две позиции. Байкал застыл на 54-й позиции, а Днепр – на 24-й.

Разве не стоит побороться за победу наших стран?

Идея такова: мы, украинские Интернет-пользователи, поддержим Куршскую косу и озеро Байкал, вы, россияне, отдадите свои голоса за нашу «Асканию». А также давайте вместе поддержим Днепр. Разве не символично, что река, которую многие ассоциируют с Украиной, была подана на конкурс, как уже упоминалось, Россией, а течет она, как известно, по территории трех стран – России, Белоруссии и Украины? Это ли не еще одна подсказка в пользу взаимной поддержки?

Без малейших усилий могу предположить, что мгновенно найдется масса «доброжелателей» у такой идеи – от «искренне» пекущихся о российско-украинской дружбе политиканов до взятых на довольствие спецслужбами обеих стран спамеров (загляните, в отклики после этих заметок, уже, наверняка, обозначились со своими комментами). Вне сомнений, сразу же начнут выяснять, кто у кого отобрал Крым, и т. п.

А не послать ли нам их всех подальше? Какое это имеет реальное отношения к тому, что где-нибудь в России человек, узнав о конкурсе, задаст себе вопрос «А что же это за «Аскания» такая?», зайдет в поисковики, почитает об этом замечательном уголке земли, посмотрит фотографии, откроет «Асканию» для себя и как следствие всего этого - отдаст за нее свой голос? И, наоборот, кто-то из украинцев освежит свои школьные познания об удивительном озере Байкал, проголосует за него и обязательно отложит в своей памяти «зарубочку» о том, чтобы приехать сюда? И, наконец, кто проиграет от того, что мы вместе поддержим Днепр, который, несет свои воды из России в Украину (кстати, через Белоруссию, которая тоже может поддержать нас обеих), более чем символично объединяя наши страны?

При этом, заметьте, мы не будем отбирать победу друг у друга: по условиям конкурса каждый пользователь голосует одновременно за 7 объектов-номинантов, и эти объекты могут находиться в разных или одной группе. Иными словами, можно отдать свой голос за «Асканию», за Куршскую косу и Байкал, за Днепр из этой же группы и еще за три объекта из «наших» или других групп (тут уж придется разделить свои симпатии между Ниагарой, лесами Амазонки, рифами Красного моря, озером Титикакой или другими интереснейшими объектами, но кому сейчас легко?).

При этом, наверное, излишне говорить, что победа в конкурсе «Семь новых чудес» мира» много дала бы и России, и Украине. И просто потому, что наши страны станут более известными и узнаваемыми в мире. И потому что это привлечет новые потоки туристов. И потому что рост туризма даст инвестиции, а, значит, доходы, новые рабочие места, и не только в туристический бизнес, но и в сопутствующие сферы.

Теперь о том, реально ли может наша взаимная поддержка принести нам победу. Может. «Аскания» долго поднималась в рейтинговой таблице своей группы – сначала с 46-го на 39-е место, затем был мощный рывок – с 39-го на 14 место. И вот уже третью неделю заповедник держится на этой позиции, то есть, его отделяют от заветного, 11-го места лишь две позиции. У Байкала путь восхождения вверх еще труднее. Долгое время озеро держалось, как заколдованное, на 59-м, предпоследнем, месте в своей группе. Затем пошло вверх и сегодня занимает 54-ю позицию. Но, по правде говоря, разве это достойно одного из самых красивейших и уникальнейших в мире озер? Днепр за последние недели также существенно поднялся – с 39-й на 24-ю позицию. Но разве это также та рейтинговая отметка, на которой мы хотели бы остановиться?

Вот такая вот задачка. Меньше двух суток до конца голосования – и всего две ступеньки в рейтинге, на которые надо подняться «Аскании»! Сложнее будет путь вверх для Байкала. Но и он преодолим. Давайте докажем, что мы можем реально поддержать друга друга. Вместе удивим мир. А еще убедим, что можем бороться за победу. Смотрите, один из номинантов конкурса, заповедник из африканской страны, где идут перманентные войны, а в Интернет-пользователях числится где-то «аж» полпроцента населения, смог «выстрелить» за неделю на два десятка позиций вверх. А нам слабо? Мы надуваем щеки от якобы величия наших стран, но имея фантастические по красоте озера, уникальные заповедники, реки, не можем открыть их миру, показать, что у нас есть чем гордиться. Чего в таком случае стоят наши надутые щеки?

Так что заходите на официальный сайт акции (на английском языке) (http://www.new7wonders.com/nature/en/liveranking), на российский сайт «Семь чудес света» (http://inpath.ru/wonders/nature), на украинский «Семь чудес Украины» ( здесь есть самый удобный, пошаговый вариант для голосования, который поможет потратить минимум времени, если вы читаете по-украински) (http://www.7chudes.in.ua) Не пожалейте несколько минут на то, чтобы отдать свой голос за наших представителей в мировом конкурсе. Убедите своих друзей, знакомых или соседей. Пошлите им ссылку на этот текст или на другой рассказ о конкурсе «Семь новых чудес природы», найдите нужные слова.

И вместе мы прорвемся.

Кстати, автор этих строк до сих пор не бывал на Байкале, и, к своему стыду, весьма мало знал о Куршской косе. Теперь есть огромное желание поехать туда, увидеть все своими глазами. И верится, что буду ехать к «Семи новым чудесам природы».

Александр Харченко, главный редактор УНИАН, член комитета общественной поддержки заповедника «Аскания-нова» в мировом конкурсе «Семь новых чудес природы».