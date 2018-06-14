Почему Байкал надо искать в степях Украины?
Дорогие россияне! Извините, что обращаемся. Сами мы не местные, из Украины будем. Хотя, как тут, в Интернете, отделить местных от неместных, когда на расстоянии двух кликов мышки друг от друга живем...
...Этот текст был написан для российского Интернета. Он вышел на нескольких Интернет-ресурсах и вызвал немало откликов. Но затем вспомнилось то обстоятельство, что значительную часть посетителей сайта УНИАН (в первую очередь, понятно, его российской версии) тоже составляют Интернет-пользователи из России. Подумалось, что надо использовать этот шанс донести высказанную мысль. Тем более, что у нас осталось всего двое суток, пока она будет актуальна….
Дорогие россияне! Извините, что обращаемся. Сами мы не местные, из Украины будем. Хотя, как тут, в Интернете, отделить местных от неместных, когда на расстоянии одного-двух кликов мышки друг от друга живем.
Политики обеих наших стран приложили массу усилий к тому, чтобы мы исподлобья смотрели друг на друга. Это они разделили нас на «хохлов» и «москалей». Это они нагнетают истерику по поводу «языкового», флотского и других «вопросов». Это они учат нас искать соринку в глазу у других, не замечая «бревен» в собственных, налитых кровью, зенках. И мы таки научились не верить друг другу, перестали радоваться радостям соседа и часто думать по принципу «чем хуже ему, тем лучше мне».
Кто от этого выиграл?
А ведь мы нужны друг другу. Есть ситуации, когда наша поддержка друг друга может помочь нам выиграть вместе. И как раз сейчас мы, россияне и украинцы, можем доказать, что, несмотря на все усилия политиков, мы можем доверять друг другу, поддерживать друг друга и взаимно помогать.
|Аскания-Нова
Завершается очередной этап конкурса «Семь новых чудес природы» - выражаясь спортивной терминологией его полуфинал. В Интернете, на официальном сайте акции идут последние дни голосования, которым из почти трехсот полуфинлистов, разделенных на 7 групп, будут выбраны по 11 участников из каждой группы. А уже из них, собственно, и будут на следующем этапе названы те самые «Семь новых чудес природы». О масштабах конкурса говорит тот факт, что, по прогнозам, в нем примут участие более 100 миллионов человек. То есть, это действительно мощный, международный конкурс, победа в котором будет почетна и престижна.
Россия представлена в конкурсе озером Байкал, Куршской косой (совместно с Литвой), Украина – степным заповедником «Аскания-нова».
Также Россией была выдвинута в номинанты река Днепр. «Аскания» при этом соревнуется в группе Е» - «Леса, национальные парки, национальные заповедники», Байкал – в группе «F», здесь же номинируется Днепр. Куршская коса борется за победу в группе «G» - «Морской ландшафт».
Сегодня, за двое суток до завершения голосования на этом этапе (7 июля), мы можем оказаться в числе финалистов, а можем, как говорится, сойти с дистанции и за победу будут бороться представители других стран, уже без нас. Судите сами. Самую высокую позицию в рейтинговом голосовании на сайте акции сегодня занимает в своей группе Куршская коса (6 место), но борьба в последние дни столь серьезна, что при этом коса опустилась на одно место, с пятого. «Аскания» в своей группе буквально дышит в затылок лидерам, но никак не может ворваться в их число, занимая 14-е место. То есть, заповедник отделяет от «проходного», 11-го места, лишь две позиции. Байкал застыл на 54-й позиции, а Днепр – на 24-й.
Разве не стоит побороться за победу наших стран?
|Озеро Байкал
Без малейших усилий могу предположить, что мгновенно найдется масса «доброжелателей» у такой идеи – от «искренне» пекущихся о российско-украинской дружбе политиканов до взятых на довольствие спецслужбами обеих стран спамеров (загляните, в отклики после этих заметок, уже, наверняка, обозначились со своими комментами). Вне сомнений, сразу же начнут выяснять, кто у кого отобрал Крым, и т. п.
А не послать ли нам их всех подальше? Какое это имеет реальное отношения к тому, что где-нибудь в России человек, узнав о конкурсе, задаст себе вопрос «А что же это за «Аскания» такая?», зайдет в поисковики, почитает об этом замечательном уголке земли, посмотрит фотографии, откроет «Асканию» для себя и как следствие всего этого - отдаст за нее свой голос? И, наоборот, кто-то из украинцев освежит свои школьные познания об удивительном озере Байкал, проголосует за него и обязательно отложит в своей памяти «зарубочку» о том, чтобы приехать сюда? И, наконец, кто проиграет от того, что мы вместе поддержим Днепр, который, несет свои воды из России в Украину (кстати, через Белоруссию, которая тоже может поддержать нас обеих), более чем символично объединяя наши страны?
|Куршская коса
При этом, наверное, излишне говорить, что победа в конкурсе «Семь новых чудес» мира» много дала бы и России, и Украине. И просто потому, что наши страны станут более известными и узнаваемыми в мире. И потому что это привлечет новые потоки туристов. И потому что рост туризма даст инвестиции, а, значит, доходы, новые рабочие места, и не только в туристический бизнес, но и в сопутствующие сферы.
|Аскания Нова
|Аскания Нова
Так что заходите на официальный сайт акции (на английском языке) (http://www.new7wonders.com/nature/en/liveranking), на российский сайт «Семь чудес света» (http://inpath.ru/wonders/nature), на украинский «Семь чудес Украины» ( здесь есть самый удобный, пошаговый вариант для голосования, который поможет потратить минимум времени, если вы читаете по-украински) (http://www.7chudes.in.ua) Не пожалейте несколько минут на то, чтобы отдать свой голос за наших представителей в мировом конкурсе. Убедите своих друзей, знакомых или соседей. Пошлите им ссылку на этот текст или на другой рассказ о конкурсе «Семь новых чудес природы», найдите нужные слова.
И вместе мы прорвемся.
Кстати, автор этих строк до сих пор не бывал на Байкале, и, к своему стыду, весьма мало знал о Куршской косе. Теперь есть огромное желание поехать туда, увидеть все своими глазами. И верится, что буду ехать к «Семи новым чудесам природы».
Александр Харченко, главный редактор УНИАН, член комитета общественной поддержки заповедника «Аскания-нова» в мировом конкурсе «Семь новых чудес природы».