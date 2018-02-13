Ани Лорак развлекала гостей на шикарной свадьбе дочери российского олигарха (видео)
Украинская певица Ани Лорак, которая поет и работает в России, развлекала гостей на роскошной свадьбе дочери вице-президента Федерации конного спорта России, бизнесмена Владимира Туганова. О этом сообщает Super в своем Instagram.
Вице-президент Федерации конного спорта России, бизнесмен Владимир Туганов выдал 20-летнюю дочь Светлану замуж Роскошная свадьба прошла в московском ресторане "Сафиса". Среди гостей торжества значились партнеры Туганова по бизнесу — постоянные резиденты списка Forbes Игорь Кесаев ($2,4 млрд) и Сергей Кациев ($1,1 млрд), которые владеют акциями "Дикси", "Виктории", башней Mercury City Tower в Москва-Сити, табачным бизнесом и т.д. За одним столом с Тугановым, Кесаевым и Кациевым также сидела экс-супруга главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина, которая является президентом Федерации конного спорта РФ, сотрудником которого является отец невесты. К слову, сам Владимир Туганов дважды выступал на Олимпийских играх, однако не занимал призовых мест. Также среди гостей были сенатор, экс-глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, музыкант Михаил Турецкий, IT-girl Ольга Калаева и Тамара Дзуцева. На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей. Вели свадьбу Андрей Малахов и Аврора, пели Валерий Меладзе, Ани Лорак, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие. Кстати, девочки, если Вы захотели серьги как у невесты, то скорее всего придётся на них подкопить. Стоимость бриллиантовых украшений - почти 4 миллиона рублей.
Празднование проходило в московском ресторане "Сафиса". "На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей. Вели свадьбу Андрей Малахов и Аврора, пели Валерий Меладзе, Ани Лорак, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие", - сказано в сообщении.
Ани Лорак появилась на пышном мероприятии в красном платье с открытыми плечами.
Напомним, что на свадьбе детей российских олигархов также поют и другие украинские звезды. Так, Светлана Лобода летом прошлого года подзаработала на свадьбе дочери российского бизнесмена Эльдара Османова и сына предпринимателя Альберта Авдоляна, которая проходила в Лос-Анджелесе.
А Вера Брежнева недавно засветилась на роскошной свадьбе сына главы группы компаний "Ташир", одного из богатейших российских предпринимателей Самвела Карапетяна.