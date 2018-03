Ани Лорак развлекала гостей на шикарной свадьбе дочери российского олигарха (видео)

Вице-президент Федерации конного спорта России, бизнесмен Владимир Туганов выдал 20-летнюю дочь Светлану замуж Роскошная свадьба прошла в московском ресторане "Сафиса". Среди гостей торжества значились партнеры Туганова по бизнесу — постоянные резиденты списка Forbes Игорь Кесаев ($2,4 млрд) и Сергей Кациев ($1,1 млрд), которые владеют акциями "Дикси", "Виктории", башней Mercury City Tower в Москва-Сити, табачным бизнесом и т.д. За одним столом с Тугановым, Кесаевым и Кациевым также сидела экс-супруга главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина, которая является президентом Федерации конного спорта РФ, сотрудником которого является отец невесты. К слову, сам Владимир Туганов дважды выступал на Олимпийских играх, однако не занимал призовых мест. Также среди гостей были сенатор, экс-глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, музыкант Михаил Турецкий, IT-girl Ольга Калаева и Тамара Дзуцева. На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей. Вели свадьбу Андрей Малахов и Аврора, пели Валерий Меладзе, Ани Лорак, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие. Кстати, девочки, если Вы захотели серьги как у невесты, то скорее всего придётся на них подкопить. Стоимость бриллиантовых украшений - почти 4 миллиона рублей.

