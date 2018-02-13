Ани Лорак развлекала гостей на шикарной свадьбе дочери российского олигарха (видео)

На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей. Вели свадьбу Андрей Малахов и Аврора, пели Валерий Меладзе, Ани Лорак, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие

Украинская певица Ани Лорак, которая поет и работает в России, развлекала гостей на роскошной свадьбе дочери вице-президента Федерации конного спорта России, бизнесмена Владимира Туганова. О этом сообщает Super в своем Instagram.

Празднование проходило в московском ресторане "Сафиса". "На развлекательную программу для гостей свадьбы было потрачено более 10 миллионов рублей. Вели свадьбу Андрей Малахов и Аврора, пели Валерий Меладзе, Ани Лорак, итальянский тенор Алессандро Сафина и другие", - сказано в сообщении.

Ани Лорак появилась на пышном мероприятии в красном платье с открытыми плечами.

Напомним, что на свадьбе детей российских олигархов также поют и другие украинские звезды. Так, Светлана Лобода летом прошлого года подзаработала на свадьбе дочери российского бизнесмена Эльдара Османова и сына предпринимателя Альберта Авдоляна, которая проходила в Лос-Анджелесе.

А Вера Брежнева недавно засветилась на роскошной свадьбе сына главы группы компаний "Ташир", одного из богатейших российских предпринимателей Самвела Карапетяна.