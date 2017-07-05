Лобода опубликовала снимок с Леди Гагой после выступления на свадьбе у российских олигархов (фото)

Украинская певица Светлана Лобода, которая все чаще выступает в РФ, опубликовала в своем фотоблоге снимок с певицей Леди Гагой.

Фото опубликовала Лобода в своем Instagram.

К слову, это не настоящее фото, а фотошоп от фанатов Лободы, которые, по всей видимости, отреагировали на новость, что обе певицы выступали на выходных на свадьбе в США.

Видимо, украинская певица не успела сделать совместное фото с мировой поп-звездой.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Лобода, Николай Басков, Леди Гага и другие звезды спели на свадьбе детей российских олигархов в Лос-Анджелесе.