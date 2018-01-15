Журналисты выяснили, что можно выносить из отеля в качестве сувенира в Украине и за рубежом (видео)

Не только тапочки, халаты и полотенца, но даже цветы и сантехнику - эти вещи из отелей любят прихватить с собой некоторые туристы, возвращаясь из отпуска. Журналисты ТСН исследовали самые курьезные случаи прошлого года и выяснили, что можно прихватить из отеля в качестве сувенира в Украине и за рубежом.

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Большинство киевлян на вопрос журналистов, что можно брать из отеля, отрицают привычку прихватить что-то из номера на память. Но специалисты гостиничного бизнеса утверждают: бывает, тянут все, что попадается под руку.

Так, специалист по туристическому маркетингу Дмитрий Виноградов вспоминает случай, который произошел в элитном египетском отеле в прошлом году. Тогда украинские туристы выносили из отеля в сумках фрукты, столовые приборы, туалетную бумагу, краники для биде, лампочки из плафонов и даже растения, которые были завернуты в газеты.

А вот российские туристы в июне прошлого года прихватили из турецкого отеля в придачу ко всему еще и 5 литров ликера, который ежедневно сливали со шведского стола. Тогда воров заставили заплатить 250 долларов штрафа.

Администратор киевского отеля рассказывает, что в Украине из отеля можно забрать все, что завернуто в одноразовые упаковки, кроме полотенец и халатов. При этом курьезов не вспоминает. Мол, гости если и хотели взять халат, то только с разрешения администрации.

В свою очередь, например, немецкие отельеры имеют собственный рейтинг самых привлекательных вещей для туристов - полотенца, халаты и вешалки для одежды занимают первые места. Иногда воруют и бытовую технику - несмотря на то, что по правилам забирать нельзя ничего, даже открытые бутылочки с гелем для душа, потому что это не сувениры, а собственность отеля.

Свои убытки от пропажи гостиничных сувениров украинские предприниматели подсчитывают редко, а вот их немецкие коллеги утверждают - из-за таких случаев потери достигают миллионов евро. Но и те, и те вызывают полицию редко - пытаются урегулировать конфликт самостоятельно.