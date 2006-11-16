Украина разместила десятилетние облигации на $1 млрд. под 6,58% годовых

Киев. 16 ноября. УНИАН. Украина разместила десятилетние облигации на 1 млрд. долл. под 6,58%. Об этом УНИАН сообщил представитель одного из участников рынка.

По словам собеседника агентства, на покупку украинских ценных бумаг было предоставлено заявок более чем на 2 млрд. долл.

Как сообщалось, с начала текущей недели Минфин проводил road-show этих ценных бумаг в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне.

Справка УНИАН. В середине октября т.г. Министерство финансов определило синдикат банков в составе Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS лид-менеджером осуществления выпуска и размещения облигаций внешнего государственного займа Украины 2006 года.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне «BB-» планируемому выпуску еврооблигаций Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВ-/Стабильный/В; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВ/Стабильный/В) объемом 1 млрд. долл. сроком погашения в 2016 году.

Также на прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций Украины на сумму 1 млрд. долл. сроком обращения 10 лет рейтинг «BВ-». Прогноз рейтинга - «позитивный» .