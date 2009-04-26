Иммунитета против вируса свиного гриппа у людей нет - ученый

У людей не выявлены признаки иммунитета к вирусу свиного гриппа, поразившего более тысячи человек в Мексике, сообщил РИА Новостив воскресенье директор НИИ гриппа, руководитель Центра по гриппу ВОЗ в Санкт-Петербурге Олег Киселев.

Он отметил, что вирус типа H1N1 циркулирует как в человеческой, так и свиной популяции, однако, по-видимому, Мексика столкнулась с его гибридом.

"Идет взаимодействие на уровне генетического аппарата этих вирусов, в результате чего приобретаются новые антигенные свойства, появляется вирус, к которому у нас нет признаков иммунитета, хотя он и относится к подтипу H1N1", - сказал ученый.

Мексиканские власти официально подтвердили факт смерти 20 человек от заболевания свиным гриппом, причина еще 48 летальных исходов пока не установлена. Всего заболели более тысячи человек. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".

По словам Киселева, новый вирус может "забрать пальму первенства" у вируса гриппа Н5N1 ("птичий грипп), который унес жизни уже более 400 человек, в основном, в странах Азии и Африке.

"Этот вирус претендует на место реального пандемического лидера, то есть Н5N1 должен уступить место H1N1, который очень патогенный и способен сегодня передаваться от человека к человеку", - сказал Киселев.

По его словам, нет ничего странного в том, что сначала ученые называли наиболее вероятным претендентом на развитие глобальной эпидемии один тип гриппа, а теперь на первый план вышел другой.

"Пандемия так и выглядит на самом деле: сначала выявляется один претендент на пандемический процесс (Н5N1), а теперь уже на совсем другом континенте выявляется H1N1", - сказал Киселев.

Киселев отметил, что несмотря на схожесть ситуации с предпосылками, которые привели к эпидемии "испанки" в 1918 году, есть ряд факторов, которые позволяют надеяться на положительный исход. Во-первых, власти Мексики предприняли серьезные противоэпидемические меры: население носит маски, заболевшие изолированы, таким образом, очаг может быть локализован.

Кроме того, напомнил ученый, катализатором глобальной эпидемии в начале XX века стала Первая мировая война.

"Слава Богу, сейчас нет никаких глобальных событий, которые вызывали бы огромные миграционные процессы, нет скученности людей в армейских бараках, как было в Первую мировую", - сказал Киселев.