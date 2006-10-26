В телеэфире стало больше украинского языка

В эфире украинских телеканалов увеличилось использование государственного языка, утверждает председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Виталий ШЕВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя результаты мониторинга Нацсовета.

Он отметил, что Нацсовет провел мониторинг телекомпаний на предмет использования государственного языка согласно положениям Меморандума о сотрудничестве между телекомпаниями и Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, который направленый на развитие национального информационного пространства. Он напомнил, что Меморандум был подписан 14 июля 2006 года и 1 октября завершился первый этап его выполнения.

«Реальным результатом первого этапа является то, что все без исключения участники этого процесса выполнили обязательство перед участниками Меморандума, и в настоящее время в эфире телеиндустрии сложилась ситуация, когда украинский, как по сути, так и по форме продукт стал доминировать на украинском телевизионном рынке», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

На пресс-конференции было отмечено, что в силу того, что компании начали выпускать больше собственных украиноязычных передач, процент государственного языка в эфире ведущих телеканалов на протяжении недели составляет в среднем около 75.

Передачи иностранного производства преимущественно озвучены на украинском языке, но только около 30-40% фильмов иностранного производства переводятся на государственный язык. Самые низкие показатели общего использования украинского языка с учетом субтитрования (менее 75%) зафиксированы в эфире таких телекомпаний, как ICTV, Новый канал, “Интер”.

Учитывая то, что, в соответствии с Меморандумом, с 1 октября для общенационального вещания доля эфирного времени, когда вещание ведется на украинском языке, должна составлять не менее 50% общего объема суточного вещания, в которое не засчитывается титрование, то в эфире телекомпаний, которые активно используют субтитрование передач и фильмов, показатели доли украинского языка уменьшатся почти вдвое. К телекомпаниям можно отнести ООО «Телестудия «Служба информации», ООО «ТРК «Студия 1+1», ЗАО «Международный Медиа Центр-СТБ», ЗАО «ТРК «Украина». Бесспорными лидерами по активному использованию в эфире государственного языка на протяжении этого года являются ООО «ТРК «Эра», ООО «ТРК «НБМ» и ООО «ТРК «Экспресс-Информ» («5 канал»), ОАО «Телеканал «Тонис», ЗАО «Телеодин», НТКУ.

Во время проведения мониторинга меморандум о сотрудничестве не был подписан такими телекомпаниями, как ООО «Телестудия «Служба информации», ВАТТ «Телеканал «Тонис», ООО «ТРК «Эра», ООО ТРО «Мультимедиасервис».

Мониторинг проводился с 21 сентября по 3 октября.