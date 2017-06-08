Звезда "Города грехов" Джессика Альба снялась для украинского фотографа
17:14, 08 июня 2017Общество
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Украинский фотограф Саша Самсонова продолжает сотрудничать с мировыми знаменитостями. На этот раз героиней ее съемок стала американская актриса Джессика Альба.
Звезда Голливуда снялась в стильной фотосессии украинского фотографа / Саша Самсонова
Украинский фотограф Саша Самсонова сняла фотосессию для американской актрисы, известной по фильмам "Город грехов" и "Фантастическая четверка" Джессики Альбы.
Саша Самсонова начинала свою карьеру в украинских изданий, но сейчас живет и работает в США.
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За годы работы в Америке Самсонова успела снять бэкстейдж для клипа Джона Ледженда All of me, обложку альбома группы Fifth Harmony, фэшн-снимки для журналов Interview, Esquire, Harper's Bazaar и многое другое.
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