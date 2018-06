Звезда "Города грехов" Джессика Альба снялась для украинского фотографа

Украинский фотограф Саша Самсонова сняла фотосессию для американской актрисы, известной по фильмам "Город грехов" и "Фантастическая четверка" Джессики Альбы.

Саша Самсонова начинала свою карьеру в украинских изданий, но сейчас живет и работает в США.

За годы работы в Америке Самсонова успела снять бэкстейдж для клипа Джона Ледженда All of me, обложку альбома группы Fifth Harmony, фэшн-снимки для журналов Interview, Esquire, Harper's Bazaar и многое другое.