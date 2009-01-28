Книга Захер-Мазоха «Венера в мехах» вышла в украинском переводе

В Ивано-Франковском культурно-художественном центре «Є» представили книгу австрийского писателя, уроженца Галичины, Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах» в украинском переводе.

Как передает корреспондент УНИАН, перевела знаменитое произведение львовянка Наталья ИВАНИЧУК. В сборник Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах» вошли три повести: «Дон Жуан из Коломыи», «Венера в мехах» и «Лунная ночь», которые принесли автору известность.

Книга вошла в проект Василия ГАБОРА «Частная коллекция» серии «Мастера украинского перевода». Так своеобразно отметили 173-й год со дня рождения самого известного «раба страсти» и «отца мазохизма» в Ивано-Франковске.

По словам В.ГАБОРА, «мы стремимся донести до читателя лучшие мировые произведения в лучших украинских переводах». Он убежден, что эта книга вышла не «просто эффектной». «Иногда кажется, что наша книга лучше, чем оригинал. – заметил В.ГАБОР. - Наталья настолько хорошо передала стихию, которую воспроизводит Мазох, и в ее переводе Мазох настолько симпатичный. В украинском переводе - это действительно вкусная проза».

Выступавшие на презентации отмечали, что прочитав эти произведения, каждый поймет: в них нет «ни грязи, ни эротических смакований, а есть высокая поэзия любви мужчины к женщине».

Художественное оформление книги осуществил житель Ивано-Франковска Андрей КИСЬ. Книга проиллюстрирована фотографиями эротической пластики старого Львова.