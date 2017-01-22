В Днепре открыли памятник воинам армии УНР

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен на Соборной площади неподалеку от места захоронение 14 воинов УНР, которые воевали в полку «Сечевых стрельцов – Вольных казаков» и погибли в борьбе с большевиками.

Памятник выполнен в форме креста, напоминающий тот, который использовался в наградах и символах УНР.

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Инициатором установки памятника является народный депутат Украины Андрей Денисенко и общественная организация «Січ». Автор - заслуженный художник Украины Гарник Хачатрян.

На открытие памятного креста пришли сотни днепрян. Архиепископ Днепропетровский и Криворожский УПЦ КП Симеон освятил крест, а певец Олег Скрипка презентовал днепрянам марш новой армии «Зродились ми великої години» («Родились мы в великое время»).