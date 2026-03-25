'Переворот в Мар-а-Лаго': демократы выиграли выборы в родном городе Трампа

Речь идет об одном из ключевых штатов Республиканской партии.

Демократы получили два места в законодательном органе в традиционно республиканском штате Флорида, США, в частности в родном округе Дональда Трампа "Мар-а-Лаго". Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что демократка Эмили Грегори победила кандидата от Республиканской партии, которого поддерживал Трамп в округе Палм-Бич. Также с небольшим отрывом демократы победили в сенате штата в Тампе, который до августа прошлого года занимал вице-губернатор Джей Коллинз.

Издание отмечает, что эти две победы не изменят общего контроля республиканского большинства в законодательном органе Флориды. Однако демократы уже заявляют, что такие результаты свидетельствуют о том, что республиканская партия штата фактически мертва. Также отмечается, что эти результаты подтверждают тенденцию, при которой демократы перехватывают места, принадлежавшие республиканцам в законодательных органах штатов по всей стране в течение последних 14 месяцев.

"Я думаю, это демонстрирует, на чьей стороне стоят избиратели Флориды. Они хотят кого-то, кто сосредоточен на решениях и проблемах, а не на шуме", – отметила Грегори.

Она победила на выборах даже несмотря на то, что Трамп лично в социальных сетях призвал своих избирателей поддержать своего кандидата-республиканца. Отмечается, что этот результат продолжает серию побед демократов на специальных выборах и их выдающихся результатов во Флориде с тех пор, как Трамп уверенно выиграл в этом штате в 2024 году.

"Эта победа подтверждает неоспоримую тенденцию во Флориде: благодаря круглогодичной организационной работе и инвестициям в инфраструктуру демократы могут баллотироваться и побеждать где угодно – даже в "заднем дворе" Дональда Трампа". "Жители Флориды устали от хаоса, коррупции и заоблачных цен на все – от продуктов питания до бензина и медицинского обслуживания", – заявила председатель Демократической партии Флориды Никки Фрид.

Также отмечается, что Трамп, хотя и участвовал в этих выборах, но отдал свой голос по почте. Это произошло через несколько дней после того, как президент США призвал поддержать закон SAVE America Act, предусматривающий ограничения на голосование по почте.

Напомним, что еще в прошлом году президент США Дональд Трамп вместе с Республиканской партией начали терять позиции на собственных выборах. В частности, в ноябре 2025 года издание NBC News отмечало, что в Соединенных Штатах начала резко расти поддержка демократических кандидатов на фоне того, что Трамп не оправдал ожиданий своих избирателей по ряду ключевых вопросов.

Уже в декабре The Atlantic отмечало, что Трамп начинает терять позиции даже в собственной партии. Его рейтинги упали даже в ключевых для него вопросах – экономике и иммиграции. Отмечается, что президент США утратил связь с тем, что обеспечило ему победу на выборах, и вместо этого сосредоточился на "мелких и самовозвеличивающих проектах".

