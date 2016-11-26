В Кропивницком открыли памятник "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, мемориал в виде казацкого креста на земляном валу является авторской работой главного архитектора города Вадима Мездрина.

Читайте такжеПри Сталине было спланировано так, чтобы украинцы видели, как умирают их дети" - свидетель Голодомора

Около 500 жителей Кропивницкого прошли по центральной улице города от Кафедрального собора до нового памятного знака «Жертвам Голодоморов». Они несли государственные флаги Украины и знамена политических партий, выкрикивали «Слава Украине! Героям Слава!», держали в руках цветы и свечи.

Участники шествия возле памятного знака почтили минутой молчания погибших во время Голодомора. После молитвы памятный знак освятил епископ Кропивницкий и Голованевский УПЦ Киевского патриархата.