В Кропивницком открыли памятник "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов" (фото)
В Кропивницком на мемориальном комплексе «Крепостные валы» открыли памятник «Жертвам Голодомора 1932-1933 годов».
Как передает корреспондент УНИАН, мемориал в виде казацкого креста на земляном валу является авторской работой главного архитектора города Вадима Мездрина.
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Около 500 жителей Кропивницкого прошли по центральной улице города от Кафедрального собора до нового памятного знака «Жертвам Голодоморов». Они несли государственные флаги Украины и знамена политических партий, выкрикивали «Слава Украине! Героям Слава!», держали в руках цветы и свечи.
Участники шествия возле памятного знака почтили минутой молчания погибших во время Голодомора. После молитвы памятный знак освятил епископ Кропивницкий и Голованевский УПЦ Киевского патриархата.