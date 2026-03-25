'Бавовна' от ВСУ заставила РФ экономить ракеты: эксперт объяснил последствия атак Украины

Отметил, что этому способствовали удары по российским предприятиям, причастным к ракетным программам противника.

Успешные удары Сил обороны Украины по объектам, отвечающим за производство российских ракет, заставили врага изменить тактику обстрела территории Украины. Об этом сказал в эфире Radio NV Вадим Кушников, обозреватель портала "Милитарный".

"Мы можем провести довольно четкие параллели с успешными ударами Сил обороны Украины, в частности по Воткинскому заводу, который отвечает за серийное производство ракет 9М723, 9М729, входящих в комплекс "Искандер-М", а также других крылатых ракет, в том числе из линейки Х-101. И непосредственно последние успешные удары по заводу "Кремний Эл", – заявил он.

По словам Кушникова, это дает понимание, что у врага есть определенные запасы ракет. "Но на сегодняшний момент он, вероятно, вынужден изменить свою тактику в сторону более широкого применения других средств воздушного нападения, чтобы не расходовать тот запас ракетного вооружения, который он уже успел накопить, пока не будет возобновлено серийное производство на этих российских предприятиях", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил успешное уничтожение в Крыму пусковой установки "Бастион-М" и двух дорогостоящих ракет "Циркон", которые Россия адаптировала для их запуска. Кушников подчеркнул, что тактико-технические характеристики ракет "Циркон" после модернизации позволяют врагу наносить удары по очень обширным географическим пространствам, в том числе и по западным регионам Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте в российском Брянске был атакован завод "Кремний Эл". Для этого удара Украина использовала ракеты Storm Shadow. Завод поставлял компоненты для блока управления боевым снаряжением новой российской крылатой ракеты "Изделие-30".

Как отметил офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, в России есть основной завод, занимающийся изготовлением электроники, а именно "Кремний Эл". Кроме того, есть Воткинский завод, который производит баллистику. Именно по этим предприятиям нанесли удар Силы обороны.

