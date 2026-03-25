Запасы газа в одной из стран Европы достигли самого низкого уровня за 10 лет

Сокращение поставок газа связано с войной на Ближнем Востоке.

Уровень запасов газа в Нидерландах 24 марта упал до 5,8% от общей вместимости газохранилищ, что стало самым низким показателем как минимум за десятилетие.

Агентство Reuters пишет, что уровень запасов газа в Нидерландах сейчас самый низкий в Европейском Союзе. Он значительно отстает от среднего показателя, который сегодня составляет 28%.

Сокращение поставок связано с войной на Ближнем Востоке и стремительным ростом цен на газ. Неизвестно, смогут ли участники рынка довести запасы до необходимого уровня.

"Учитывая нынешние цены, нельзя с уверенностью утверждать, что компании вовремя начнут закупать газ", – отметили в нидерландской газотранспортной компании Gasunie, добавив, что высокие цены делают закупку и хранение газа непривлекательными для игроков на рынке.

На прошлой неделе комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен призвал страны ЕС начать заполнять хранилища заранее, до наступления следующей зимы. Он также призвал пересмотреть законодательство ЕС, чтобы снизить целевые показатели наполнения газохранилищ – Брюссель обеспокоен тем, что поспешное достижение целевого уровня наполнения может вызвать дальнейшие скачки цен.

По словам представителей Gasunie, в настоящее время нет оснований для беспокойства по поводу поставок газа в Нидерландах, поскольку поставки сжиженного природного газа остаются стабильными, а зима уже закончилась.

В то же время оператор газовой сети отметил, что запасы будут сокращаться в течение ближайших недель. Два из основных хранилищ будут полностью исчерпаны к концу месяца. Это связано с тем, что газовый трейдер Gasterra, который покупает и продает газ от имени правительства Нидерландов, сворачивает свою деятельность после прекращения добычи газа на месторождении Гронинген.

Правительство Нидерландов уже поручило государственной энергетической компании EBN вмешаться, если другие участники рынка не смогут довести запасы до необходимого уровня. В прошлом году правительство объявило о предоставлении кредита на сумму 21,6 млрд евро, чтобы помочь EBN достичь поставленной цели.

