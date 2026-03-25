Россияне обязательно проведут очередную серию непрерывных ударов днем, - экс-глава СЗР

Россия решила собрать за сутки как минимум тысячу ударных дронов.

Россия стратегически меняет модель атак, задействуя дальнобойные дроны. Под угрозой может оказаться западная часть Украины. Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в эфире "КИЕВ24".

"Россия выбрала тактику – накопить за сутки минимум тысячу ударных дронов, помним, что они уже предполагали, что за день использовать тысячу и более БПЛА. И, самое главное, применить эшелонированную тактику по разным секторам, меняя траекторию полетов, дезориентируя нас. Ну, и самое главное, момент неожиданности", – сказал он.

По словам генерала, все думали, что удары будут ночью, даже наша система ПВО нацелена, как правило, на ночные атаки.

Видео дня

"Но не нужно расслабляться, потому что они обязательно проведут очередную серию непрерывных ударов и днем. И это действительно может быть западный регион, который считается более защищенным и находится дальше для нанесения ударов дронами. Но они задействуют дальнобойные дроны, задействуют те, которые уже имеют реактивные системы, они более скоростные и имеют боевую часть", – считает Маломуж.

Атака РФ на Украину 23-24 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков, атака РФ на Украину 23-24 марта является значительным и опасным поворотом в российской тактике нанесения ударов.

Они считают, что все более масштабные и разнообразные удары России продолжают подчеркивать критическую важность западной помощи в укреплении возможностей ПВО Украины – как американскими ракетами Patriot, способными эффективно противостоять российским баллистическим ракетам, так и другими средствами ПВО, создавая целостный, хорошо оснащенный противовоздушный зонтик.

Советник Министерства обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что изменение продолжительности ударов, вероятно, направлено на выявление уязвимостей в украинской ПВО и их преодоление.

