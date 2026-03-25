Путиниста Баскова поблагодарили за 'поддержку ВСУ' и пообещали награду в Украине

В 2024 году певца лишили почетного звания "Народный артист Украины".

Российский певец и известный путинист Николай Басков вышел на связь в соцсети Threads и получил особенные "благодарности" от украинцев.

На пост в социальной сети Баскова отреагировало даже Минобороны Украины, пообещав певцу "награду за поддержку ВСУ":

"Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные донаты в поддержку ВСУ! Отдельная благодарность за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите".

Данный комментарий Басков удалил, однако, украинцы быстро его подхватили, оставляя свои комментарии:

"Искренне благодарю, что выбрали сторону света и добра. Спасибо за поддержку украинского народа и особенно за помощь украинской армии!!";

"Говорят, что российские исполнители и актеры очень часто делают пожертвования на ВСУ! Они устали от кремлевского режима и хотят зарабатывать уже скорее в Украине! А Николай один из них"

"Николай, большое спасибо за пожертвования на ВСУ".

Напомним, Басков неоднократно выражал поддержку России в войне с Украиной, разделяя официальную риторику российской власти. Он говорил о войне исключительно в рамках пропагандистских формулировок Кремля. Как писал УНИАН, в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский лишил Николая Баскова почетного звания "Народный артист Украины".

