Педан честно признался, кто из знаменитых друзей помог ему перейти на украинский язык

Известный украинский ведущий Александр Педан признался, почему долгое время общался на русском языке и кто помог ему выучить государственный язык.

Не секрет, что звезда шоу "Подъем" и юмористического проекта "Comedy" родился в городе Хмельницкий. По словам Александра, тогда он рос в русскоязычной среде.

"Хмельницкий в то время был русифицирован - его искусственно сделали областным центром в начале 1950-х годов. Кроме того, у меня была семья преподавателей университета. Я вырос в русскоязычной среде и даже учился в последней русскоязычной школе города. Поэтому, когда в "Comedy" сказали срочно учить украинский, решил обратиться к репетитору", - вспомнил ведущий в интервью OBOZ.UA.

Однако освоить язык быстрее Александру помог не только репетитор, но и его коллега, который позже стал другом – Сергей Притула.

"Чтобы быстрее освоить язык, я переехал к Сергею Притуле. Он жил в маленькой съемной квартире, где еще жила группа "Скай" – друзья Сергея. Они писали первый альбом, денег особо не было. Мы спали на полу, на матрасах и разговаривали исключительно на украинском", – подчеркнул Педан.

