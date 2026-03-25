Педан честно признался, кто из знаменитых друзей помог ему перейти на украинский язык

Ведущий также объяснил, почему раньше общался на русском языке.

Известный украинский ведущий Александр Педан признался, почему долгое время общался на русском языке и кто помог ему выучить государственный язык.

Не секрет, что звезда шоу "Подъем" и юмористического проекта "Comedy" родился в городе Хмельницкий. По словам Александра, тогда он рос в русскоязычной среде.

"Хмельницкий в то время был русифицирован - его искусственно сделали областным центром в начале 1950-х годов. Кроме того, у меня была семья преподавателей университета. Я вырос в русскоязычной среде и даже учился в последней русскоязычной школе города. Поэтому, когда в "Comedy" сказали срочно учить украинский, решил обратиться к репетитору", - вспомнил ведущий в интервью OBOZ.UA.

Однако освоить язык быстрее Александру помог не только репетитор, но и его коллега, который позже стал другом – Сергей Притула.

"Чтобы быстрее освоить язык, я переехал к Сергею Притуле. Он жил в маленькой съемной квартире, где еще жила группа "Скай" – друзья Сергея. Они писали первый альбом, денег особо не было. Мы спали на полу, на матрасах и разговаривали исключительно на украинском", – подчеркнул Педан.

Напомним, ранее Александр Педан объяснил, почему Ольга Фреймут не появляется на телевидении.

Вас также могут заинтересовать новости: