Путин уже готовился подписать мир с Украиной, когда Трамп всё перечеркнул, – журналист

Авантюра Трампа в Иране отложила окончание войны в Украине на несколько месяцев, а возможно, и лет.

В начале года экономическая ситуация в России ухудшалась настолько быстрыми темпами, что Владимир Путин начал задумываться об окончании войны с Украиной. Однако авантюрное нападение Дональда Трампа на Иран и спровоцированный этим рост цен на нефть заставили российского диктатора вновь отбросить мысли о мирном сосуществовании с соседями. Об этом в авторской статье для The New York Times пишет российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь.

Он описывает общий спад в российской экономике, параллельно с которым Россия потеряла и львиную долю доходов от экспорта нефти. "В конце января Россия была вынуждена продавать нефть Индии всего за 22 доллара за баррель, что примерно в три раза меньше рыночной цены", – подчеркивает он.

Как пишет Зыгарь, на протяжении всей войны Путин в основном игнорировал жалобы своего окружения на экономические проблемы в стране. Однако в феврале все стало настолько плохо, что российский диктатор был вынужден обратить внимание на экономику.

"Были даже признаки того, что он может изменить свое мнение относительно переговоров с Украиной, возможно, стремясь к выходу из конфликта", – отмечает журналист.

По слухам, в феврале Путин был готов сменить свою команду на переговорах, уволив своего основного на тот момент переговорщика Кирилла Дмитриева. Также якобы готовились масштабные перестановки в российском правительстве, учитывая намерение перейти от войны к миру.

Однако все это внезапно стало неактуальным, когда США и Израиль начали свою военную операцию против Ирана, которая быстро вылилась в глобальный нефтяной кризис.

"Штаты отменили санкции на российскую нефть. Внезапно экономические проблемы, мучившие Россию, казалось, исчезли. Более того, углубились разногласия между США и их союзниками по НАТО, которые отказались направлять корабли в Ормузский пролив. Для Путина, чья внешняя политика была построена вокруг культивирования беспорядка на Западе, это было желательным", – пишет Зыгарь.

Журналист отмечает, что внимание мира полностью сосредоточилось на Ближнем Востоке, а Украина осталась вне фокуса. К тому же США быстро расходуют запасы оружия в войне с Ираном, потенциально лишая Украину будущей военной помощи от Америки.

Война в Иране также разрушает рейтинги Трампа и Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс. Это подкрепляет давнее убеждение Путина в том, что все западные лидеры являются временными, и если какая-то фигура его не устраивает, нужно просто переждать, а не идти на уступки.

Вместе с тем Зыгарь подчеркивает, что временное увеличение нефтяных доходов отнюдь не спасает российскую экономику в более долгосрочной перспективе и не гарантирует Путину способность вести войну бесконечно. Особенно на фоне растущего общественного недовольства в России, где население раздражено постоянными ограничениями свободы в интернете и в целом ухудшением экономической и личной свободы.

"К маю, как ожидают многие в Москве, война в Иране может закончиться, а санкции против России будут возобновлены. Уровень общественного недовольства, который до недавнего времени был бы немыслимым, теперь стал частью повседневной жизни. Кажется, что вскоре Путину придется сделать важный выбор", – пишет журналист.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, российская металлургия переживает глубокий кризис из-за падения внутреннего спроса, санкций и ограниченного экспорта, что вынуждает крупные компании сокращать производство и расходы. Один из лидеров отрасли ММК работает лишь на 60% мощности, сокращает персонал и остается убыточным, что отражает общий спад экономики.

Также мы рассказывали, что российский алюминиевый гигант "Русал", которым владеет Олег Дерипаска, впервые с 2014 года зафиксировал чистый годовой убыток.

Вас также могут заинтересовать новости: