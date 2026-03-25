При продаже недвижимости важно заранее собрать необходимые бумаги и проверить корректность технического паспорта.

В 2026 году продажа недвижимости в Украине остается процедурой с четкими юридическими правилами. Несмотря на перевод реестров в цифровой формат и усиление контроля со стороны государства, основные шаги оформления сделок не изменились. Однако сейчас проверка документов может занимать больше времени и требует в целом более внимательной подготовки.

Ранее мы писали, когда лучше продавать квартиру, чтобы получить максимальную выгоду, а сегодня разберемся, какие документы нужны для продажи дома в Украине, как правильно их оформить и в какие органы обращаться за дополнительной информацией.

Как продать квартиру в Украине во время войны – основные правила

Начнем с того, что, согласно Закону Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество", продать недвижимость может только собственник, чье право зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав. При этом если право возникло до 2013 года и еще не внесено в реестр, его нужно предварительно зарегистрировать, так как продать квартиру можно только с соответствующим статусом. Иначе нотариус, скорее всего, не оформит сделку.

Видео дня

То есть если квартира была получена, например, в наследство после 2013 года, то обычно при оформлении наследства право собственности уже автоматически вносится в реестр и дополнительные действия не требуются.

Далее, сделку купли-продажи должен обязательно оформить нотариус. Он одновременно проверяет документы, наличие обременений, данные в реестрах, подтверждает договор и регистрирует переход права собственности. К тому же, нотариусам нужно проводить финансовый мониторинг и проверять источники средств, когда сумма сделки превышает 400 тысяч гривень.

Также важно понимать, что право собственности у покупателя появляется не в момент подписания договора, а только после государственной регистрации. А достижение этого этапа обычно занимает от 1 до 3 месяцев.

Какие документы нужны для продажи недвижимости в Украине

Для оформления продажи понадобятся следующие документы:

правоустанавливающий документ (например, договор, свидетельство о наследстве или решение суда);

паспорт и идентификационный код продавца;

технический паспорт объекта;

выписка из реестра прав;

оценка стоимости недвижимости;

если нужно, согласие супруга или супруги;

документы на землю, если речь о доме.

Но это скорее необходимый минимум и о том, какие документы нужны для продажи недвижимости именно вам, лучше проконсультироваться с нотариусом, так как это во многом зависит от индивидуальной ситуации.

Также важно помнить, что, согласно инструкции Минрегиона Украины "О порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества", технический паспорт должен содержать план объекта, его площадь и характеристики, а также быть оформлен уполномоченным органом – БТИ или сертифицированным специалистом. Более того, на документе должны присутствовать подписи исполнителя и печать организации.

Сколько стоит оформление купли-продажи квартиры в Украине

Стоимость оформления складывается из разных платежей и зависит от того, какие документы у вас уже "на руках". Административный сбор за регистрацию права составляет примерно 350–400 гривень, но если нужны срочные услуги, цена может вырасти.

Нотариальные услуги не имеют фиксированного тарифа, хотя обычно они составляют около 1% от суммы сделки, плюс дополнительные расходы на технические действия и выписки – это примерно 6000–10000 гривень.

Отдельно могут уплачиваться налоги (в зависимости от срока владения недвижимостью), и расходы на оценку имущества. Кстати, насчет того, кто из сторон возьмет на себя оплату услуг нотариуса, они должны договориться заранее – закон здесь не дает строгих правил.

Иными словами, в том, как продать квартиру в Украине, важен не только заинтересованный покупатель, но и полный юридически правильный набор документов. Так что, понимая, какие документы нужны для продажи квартиры в Украине, вы не только сэкономите свое время, но и, возможно, сможете избежать лишних трат.

Вас также могут заинтересовать новости: