Ваша SIM-карта в опасности, пока вы не сделаете одно простое действие

SIM-карта – это не просто чип для связи, но и ключ к вашим банковским аккаунтам и личным данным.

SIM-карта – это необходимость для подключения вашего телефона к сотовой сети. К сожалению, эта необходимость может быть сопряжена с очень большим риском. Преступники используют тактику, называемую SIM-фродом или SIM-свопингом (подменой SIM-карты), чтобы получить доступ к вашему телефону, часто дистанционно, и это один из тех повседневных рисков для смартфона, о которых вам следует знать.

Обладая этой информацией, они могут получить доступ к вашему банковскому счету, вашим личным данным и многому другому, пишет BGR. К счастью, вы можете легко защитить себя от этого типа мошенничества, установив PIN-код блокировки SIM-карты.

Ваша SIM-карта – это маленький чип, который вставляется в телефон, чтобы вы могли совершать звонки и отправлять текстовые сообщения; она также играет важную роль во многих других функциях вашего сотового устройства. Она полностью уникальна для вашего телефона и, таким образом, имеет доступ к конфиденциальной информации.

После установки PIN-кода блокировки SIM-карты любому, кто захочет получить доступ к этим данным, придется знать выбранный вами код. PIN-коды обычно представляют собой короткую серию цифр, похожую на код экрана блокировки вашего телефона. Однако, если вы устанавливаете SIM-PIN, вам следует убедиться, что он не совпадает с кодом, защищающим другие аспекты вашего телефона, чтобы обеспечить максимальную безопасность ваших данных.

Как установить SIM-PIN на iPhone или Android

Точный процесс настройки PIN-кода блокировки SIM-карты может варьироваться в зависимости от конкретного телефона, но эта опция доступна в приложениях "Настройки" многих устройств. Имейте в виду, что если вы забудете свой SIM-PIN и трижды введете его неправильно, вы будете заблокированы, и потребуется вмешательство вашего оператора связи. По этой причине вы также можете проверить, есть ли у вашего оператора стандартный SIM-PIN по умолчанию, прежде чем активировать его на своем телефоне.

Настройка SIM-PIN на Android может сделать ваш телефон особенно защищенным в ближайшие годы, поскольку Android избавляется от физических SIM-карт и переходит на eSIM для лучшей безопасности. На смартфоне Samsung начните с открытия "Настроек". Откройте вкладку "Экран блокировки и безопасность", а затем выберите "Другие параметры безопасности".

Вы должны увидеть опцию настройки блокировки SIM-карты. Когда вы нажмете на нее, вам будет предложено создать четырехзначный PIN-код. Позже его можно будет изменить или деактивировать по вашему желанию. В зависимости от производителя вашего устройства эти разделы в приложении "Настройки" могут иметь немного другие названия, например "Безопасность и конфиденциальность".

Если у вас iPhone, зайдите в "Настройки". Откройте вкладку "Сотовая связь" и нажмите "SIM-PIN". Переключите появившийся тумблер и введите PIN-код по запросу. Возможно, вам потребуется ввести стандартный SIM-PIN вашего оператора, прежде чем менять его на персональный вариант. Как и в случае с Android, вы можете вернуться на эту страницу позже и изменить или отключить PIN-код по своему усмотрению.

Как мошенники могут использовать разблокированную SIM-карту против вас

Один из способов, которым SIM-PIN может вас защитить, – это гарантия того, что в случае кражи телефона никто не сможет получить к нему доступ, не зная кода. Однако вору не обязательно физически владеть вашим телефоном, чтобы добраться до вашей SIM-карты. Дистанционная практика SIM-свопинга позволяет злоумышленникам перенести ваш номер телефона на другое устройство без оригинальной SIM-карты.

Если преступник сможет собрать достаточно вашей личной информации, он может связаться с вашим оператором сотовой связи, притвориться вами и убедить оператора перенести данные вашей SIM-карты на другую карту, которой владеет злоумышленник. Хотя подобные схемы могут показаться надуманными, SIM-свопинг на самом деле стал огромной проблемой для T-Mobile, что привело к арбитражному решению о выплате 33 миллионов долларов. Таким образом, время, потраченное на установку PIN-кода, может защитить вас от вполне реальных последствий.

