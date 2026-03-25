Садовой после реакции Мадяра заявил, что его слова о ПВО были эмоциональными и некорректными

Мэр Львова Андрей Садовой признал, что его слова о работе противовоздушной обороны во время отражения воздушной атаки на город были эмоциональными и некорректными. Об этом он написал в Telegram.

"Относительно вчерашнего комментария о последствиях попаданий во Львове. С большим уважением отношусь к силам ПВО и ко всем, кто защищает наше небо и землю. Община Львова максимально удовлетворяет запросы, поступающие от военных. Понимаю, что решения об использовании техники и ресурсов принимают ответственные люди. Они точно лучше знают, где это нужно больше всего", – отметил мэр.

Он добавил, что его реакция на вопрос журналистки была эмоциональной и некорректной.

"В тот момент я стоял перед горящим домом в центре города и видел последствия российской атаки", – объяснил Садовой.

Вражеская атака на Львов 24 марта: подробности

Вчера, 24 марта, российские беспилотники атаковали Львов, в результате чего были повреждены более 20 домов и памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. В больницы обратились 26 пострадавших.

После атаки мер Андрей Садовой заявил журналистам, что у него "очень много вопросов ко всем", поскольку, по его словам, Львов постоянно закупает дроны, антидроновые системы и передает все, о чем просят военные.

На эти слова отреагировал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр). Он подчеркнул, что во время атаки 24 марта из 556 российских беспилотников до целей долетели 15, то есть около 3%.

Бровди отметил, что Садовому не стоит упрекать тех, кто сбивает эти дроны "днем и ночью".

