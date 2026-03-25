'Пусть звонит, кому хочет'. Фицо попытался оправдать Сийярто за тайные звонки Лаврову

Фицо заверил, что не видел никаких доказательств того, что Сийярто звонил Лаврову, чтобы обсуждать с ним ход заседаний ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал информацию о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову в перерывах заседаний Евросоюза. Об этом пишет Dennik N.

По словам Фицо, он не видел никаких доказательств того, что Сийярто звонил Лаврову, чтобы обсуждать с ним ход заседаний ЕС. Он подчеркнул, что сам не звонил главе МИД России.

"Пусть каждый звонит, кому хочет. Я не звонил и не собираюсь звонить, я не видел никаких доказательств", - сказал премьер Словакии.

Также Фицо отреагировал на информацию о том, что в 2020 году Сийярто помог организовать визит в Кремль тогдашнего главы правительства, действующего президента Словакии Петера Пеллегрини. Он заверил, что не считает это вмешательством в выборы.

"Нарушением правил является ситуация, когда Министерство иностранных дел Великобритании нанимает компанию, которая платит влиятельным лицам и актерам в Словакии за помощь "Прогрессивной Словакии", – добавил премьер Словакии.

Звонки Сийярто Лаврову - что известно

Ранее The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о ходе заседаний Европейского Союза. По его слловам, Сийярто неоднократно звонил Лаврову во время перерывов заседаний ЕС, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Позже сам Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с Лавровым во время частных встреч на уровне Совета ЕС по вопросам иностранных дел. Он подчеркнул, что суть дипломатии заключается в "проведении бесед с другими партнерами".

Накануне Европейская комиссия призвала Венгрию прояснить этот вопрос, назвав соответствующие сообщения "тревожными". В то же время Сийярто во время выступления в венгерском городе Кестхей подтвердил свои звонки российской стороне, утверждая, что решения ЕС по вопросам энергетики, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами блока.

