Учёные обнаружили новую опасную инфекцию, передающуюся людям от кошек

Это агрессивный грибок, который научился маскироваться и быстро распространяться.

Болезнь, которая раньше считалась редкой, теперь активно передается от кошек к людям. Об этом пишет научное издание Earth.com.

Международная группа ученых официально идентифицировала виновника – это грибок под названием Sporothrix brasiliensis.

Результаты были опубликованы в журнале Medical Mycology Case Reports, где эксперты описали, как именно эта инфекция преодолевает границы и заражает новых хозяев.

Главным исследователем выступила Элиза Кабеса из Университета Республики в Уругвае. Женщина отмечает, что этот микроорганизм провоцирует появление глубоких язв, которые часто путают с обычными бактериями, из-за чего пациенты напрасно принимают антибиотики.

У больных животных грибок накапливается в огромном количестве вокруг носа, рта и на лапах. Когда когти или зубы животного царапают кожу человека, грибковые клетки мгновенно попадают в ткани и начинают активно размножаться. Также грибок был обнаружен в каплях, выделяемых при чихании зараженных животных.

Ученые рассказали об удивительной способности инфекции менять свою форму. Пока она живет в окружающей среде, она выглядит как тонкие нити, но тепло человеческого тела превращает ее в компактные дрожжи. Ученые называют это "диморфизмом" – физическим изменением, которое позволяет болезни легко оседать на поврежденной коже и выживать внутри организма.

Доктор Кабеса подчеркивает, что инфекция имеет характерный вид:

У людей она обычно начинается с небольшой красной шишки, которая впоследствии лопается.

Новые узелки часто выстраиваются в линию под кожей, повторяя путь лимфатических сосудов.

У кошек болезнь проявляется в виде стойких ран на голове и мордочке, а также выпадения шерсти.

Согласно официальному отчету, наибольшему риску тяжелого течения болезни подвержены маленькие дети до двух лет, пожилые люди и люди с очень низким иммунитетом.

Исследователи предупреждают, что в редких случаях грибок может добраться даже до легких, суставов или слизистой оболочки мозга. Хотя инфекция излечима, терапия специальными препаратами может длиться до месяца.

Всемирная организация здравоохранения уже назвала ситуацию масштабной вспышкой, ведь в Южной Америке зафиксировали более 11 000 случаев среди людей.

До недавних пор в Уругвае болезнь связывали только с контактом с почвой или дикими броненосцами.

