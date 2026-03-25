Ослабляет ли помощь странам Ближнего Востока нашу оборону: Игнат ответил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от США поступил запрос о предоставлении экспертной поддержки американским военным на Ближнем Востоке и, в частности, в Персидском заливе. Оказание такой помощи партнерам не нанесет ущерба Силам обороны. Об этом в эфире КИЕВ24 заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, у Украины есть главное – опыт применения именно беспилотных систем противовоздушной обороны, которого нет ни у одной страны мира.

"Украина сотрудничает с партнерами, оказывает помощь. Это нужно делать потому, что мы должны работать в унисон, объединяться против общего врага. И то, что президент Украины говорил, что мы оказываем помощь – это делается без ущерба для наших Сил обороны. У нас есть опыт применения именно беспилотных систем противовоздушной обороны, которого нет ни у одной страны мира", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что в Украине есть высококлассные производители и "рационально дешевые" средства, которые можно масштабировать в большом количестве. Также ВСУ имеют наибольший опыт применения систем Patriot и IRIS-T – на Западе ценят то, что украинцы в боевых условиях испытали эти комплексы, отметил Игнат.

"У нас есть опыт применения истребителей F-16… Посмотрите, что делают молодые ребята даже на устаревшей технике, ведь F-16, которые у нас есть, – не самые новые. А у нас 100% сбиваемость ракет, как было позавчера, а перед этой атакой тоже была 100-процентная сбиваемость крылатых ракет именно пилотами F-16 и Mirage. Поэтому опыт Украины – бесценен", – подчеркнул военный.

Как добавил Игнат, утверждение, что отправка украинских специалистов на Ближний Восток каким-то образом влияет на защиту нашего государства, – несколько манипулятивно и неверно.

Помощь странам Ближнего Востока

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что Украина получила от США запрос о предоставлении экспертной поддержки для американских военных на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

По его словам, сейчас ведутся подробные переговоры с партнерами на всех необходимых уровнях, украинские командиры уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам". В частности, речь шла о предоставлении экспертной оценки и т. д. Также Зеленский отметил, что уже есть дополнительные запросы от других государств.

