'Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни': посол о беседе Нетаньяху и Зеленского

Бродский подчеркивает, что у Израиля и Украины есть опыт ведения различных видов войны и широкие возможности для сотрудничества.

Беседа между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским пока откладывается, однако ожидается в ближайшее время. Об этом в интервью"РКБ-Украина" сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, комментируя задержку и вероятные темы предстоящей встречи.

"Насколько я знаю, беседа до сих пор не состоялась по техническим причинам. Надеюсь, что она состоится в ближайшие дни. Точная тематика мне неизвестна", – отметил он.

Дипломат добавил, что просьба о встрече поступила от израильской стороны. По его мнению, главный вопрос – это обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и Ирана.

"Также я думаю, что наш премьер не упустит возможности поблагодарить за то, что Украина признала Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Так поступили после этого многие страны, но мы ценим это решение Украины, и оно – прецедентное", – подчеркнул он.

Помощь Украине от Израиля

Также на вопрос, может ли Украина рассчитывать на какую-то новую помощь от Израиля, Бродский сказал, что страна оказывает существенную помощь Украине с первого дня войны, прежде всего это гуманитарная помощь. В то же время Израиль делает это в рамках "тех ограничений, которые есть, и они, как и раньше, существуют".

"Разобраться в тонкостях этих ограничений сейчас нет смысла, мы видим, как мир меняется и ничто не стоит на месте, но контакты есть, и есть диалог на самых разных уровнях, в частности между людьми, которые занимаются безопасностью, диалог продолжается очень активно", – сказал посол.

Роль Украины в Персидском заливе

Что касается того, можно ли говорить, что Украина становится одним из игроков на Ближнем Востоке в связи со своим вкладом в защиту стран Залива, и что Украина становится не только страной-просителем, но и контрибьютором мировой безопасности, Бродский отметил:

"Да, безусловно, мы видели это, особенно в последнее время, что Украина оказывает помощь странам Персидского залива в защите от дронов, по крайней мере президент Зеленский об этом много раз говорил".

Дипломат подчеркнул, что Украине есть что предложить миру в плане технологий, и она за эти четыре года войны прошла огромный путь в развитии военных технологий. Кроме того, Украина "нашла такие креативные и не очень дорогие решения, которые, мы уверены, будут востребованы во всем мире еще долго".

Боевой опыт стран

Бродский также отметил, что сейчас Израиль и Украина – это две страны, у которых "наибольший боевой опыт".

"Опыт ведения различных видов войны, как войны в классическом виде, это больше касается Украины сегодня, так и гибридной войны, использования технологий на поле боя. У обеих стран есть колоссальный опыт, опыт разный, взаимодополняющий, поэтому я думаю, что здесь есть большое пространство для сотрудничества, и уверен, что мы этот потенциал будем использовать", – сказал он.

На уточнение, будет ли какая-то коммуникация в формате обмена практическим, прикладным опытом, посол отметил, что "уже так, можно сказать, что есть такая коммуникация, но без подробностей".

Запрос Нетаньяху на разговор с Зеленским

Как сообщалось, ранее израильское издание Ynet со ссылкой на собственные источники отметило, что канцелярия передала Украине запрос на проведение телефонного разговора с Зеленским.

Издание отметило, что израильский запрос поступил на фоне большого опыта Украины в перехвате беспилотников иранского производства и с намерением поддерживать израильско-украинское сотрудничество по этому вопросу.

Впоследствии посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, комментируя новости о том, что Нетаньяху подал запрос на такой разговор, отметил, что у Украины есть много вопросов к Израилю, и мы их задаем, но они находятся за пределами публичного обсуждения. Он также заметил, что запрос Нетаньяху не содержал пояснений относительно темы разговора, а Ynet "исказил информацию, и это разошлось по всем СМИ".

