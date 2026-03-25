Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 26 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,85 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,85 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,9/43,93 грн/долл., а единой европейской валюты – 50,91/50,92 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 марта подорожал на 8 копеек и составил 44,20 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 3 копейки и составлял 51,37 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,70 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 44,15 гривни за доллар, а курс евро в банке также подешевел на 15 копеек и составлял 51,25 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: