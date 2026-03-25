Распространенная ошибка водителей: почему нельзя включать нейтральную передачу на спуске

Это устаревшая привычка, которая не позволит снизить расход топлива на современном автомобиле.

Многие водители продолжают следовать старой привычке: переключаться на нейтральную передачу для того, чтобы автомобиль катился по инерции при спуске. Как пишет Blikk, сейчас лучше избегать этой привычки.

Отмечается, что на старых автомобилях с карбюраторными двигателями впрыск топлива происходил даже во время торможения двигателем. Чтобы сократить расход топлива, водители ехали накатом, когда это возможно.

В издании подчеркнули, что современные двигатели с инжектором работают совершенно иначе. Если автомобиль едет с отпущенной педалью газа, впрыск топлива часто отключается полностью. В этот момент авто фактически катится с нулевым расходом топлива.

Более того, при движении накатом требуется топливо, из-за чего старый метод может вызвать обратный эффект на современных автомобилях.

Также в издании отметили, что при движении на скорости сопротивление приводного механизма оказывает естественное замедляющее действие. Это называется торможением двигателем. Сознательное использование этого эффекта позволяет не только снизить расход топлива, но и значительно уменьшить нагрузку на тормозную систему.

Кроме того, постоянное переключение между нейтралью и передачами означает повышенную нагрузку на сцепление, что сокращает его срок службы.

В издании добавили, что у движения накатом есть еще один серьезный недостаток - водитель фактически теряет часть контроля над автомобилем. В этот момент он может только рулить и тормозить, но не ускоряться, если это необходимо.

В издании подчеркнули, что в наши дни езда накатом скорее является старым привычным рефлексом, чем полезной техникой вождения. Технологии современных автомобилей и плотность дорожного движения теперь требуют иного подхода.

Зачем водители заворачивают ключи от авто в фольгу

Ранее в The West Side Journal рассказали, зачем некоторые водители заворачивают ключи от автомобиля в фольгу. Оказалось, что это связано с новым методом угона автомобилей.

Современные автомобили с бесключевым доступом имеют уязвимость к так называемым relay-атакам (атака с ретрансляцией сигнала). Злоумышленники используют специальные компактные усилители, которые перехватывают слабый радиосигнал от брелка, лежащего дома.

Схема проста: один вор стоит у двери квартиры, второй – рядом с автомобилем. Устройство у квартиры "ловит" сигнал ключа, усиливает его и передает напарнику у машины. Автомобиль получает сигнал так, будто ключ находится в нескольких метрах, и спокойно открывает двери.

Когда ключ полностью завернут в несколько слоев алюминия, он оказывается внутри так называемой клетки Фарадея – экрана, который создает непроницаемый барьер для радиоволн. Алюминий прекрасно проводит электричество, поэтому электромагнитные волны просто растекаются по его поверхности и не проникают наружу. В результате брелок перестает как принимать, так и передавать сигнал.

