Почему городские синицы собирают окурки: ученые раскрыли удивительную причину

Синицы-лазоревки пристрастились к сбору окурков, так как поняли, что это им помогает.

В городской среде в огромном количестве можно найти выброшенные сигаретные окурки. С одной стороны, они выглядят уродливо и содержащиеся в них химические вещества считаются загрязнителями окружающей среды, но, похоже, от них может быть некоторая польза. Согласно исследованию, городские лазоревки набивают свои гнезда окурками, чтобы с помощью никотина отпугивать кровососущих паразитов.

То, что лазоревки пытаются защитить себя с помощью химических веществ, не является новостью, пишет Telex. В естественной среде обитания они часто собирают и вплетают в свои гнезда ароматические растения, например лаванду, запах которой отпугивает множество патогенов.

Польские исследователи обратили внимание на то, что лазоревки в городской среде собирают окурки, и захотели выяснить причину этого явления.

Видео дня

В ходе эксперимента, результаты которого были опубликованы в научном журнале Animal Behaviour, ученые изучили гнезда 33 пар лазоревок. Часть гнезд находилась в городских парках, другая часть – в лесах. Их разделили на три различных типа. В первой группе гнезда были естественными, но исследователи вложили в них два неиспользованных сигаретных фильтра.

Во второй группе также были естественные гнезда, но в гнездовой материал добавили фильтры от двух выкуренных сигарет (окурки), в то время как для третьей группы исследователи сами предоставили гнездовой материал, состоящий из стерилизованных водорослей и ваты.

Тринадцать дней спустя птенцы из всех гнезд прошли медицинское обследование: им измерили длину крыльев и взяли кровь на анализ. Исследователи констатировали, что у птенцов как из группы с окурками, так и из стерилизованных гнезд были более высокие показатели гемоглобина и гематокрита, что указывало на снижение кровопотери, вызванной паразитами.

При подсчете патогенов в естественных контрольных гнездах было обнаружено больше паразитов, в то время как в искусственных гнездах их было всего несколько. В гнездах, дополненных сигаретными окурками, было меньше личинок мух-кровососок, питающихся кровью птенцов, что указывает на то, что содержащийся в окурках никотин может работать как инсектицид, отпугивая вредителей.

"Наше исследование показывает, что использование сигаретных окурков может применяться городскими лазоревками как оппортунистическая адаптационная стратегия, имитирующая роль ароматических растительных материалов в защите от паразитов и потенциально вносящая положительный вклад в благополучие птенцов (по крайней мере, в краткосрочной перспективе)", – отметили исследователи в своей работе.

В то же время ученые написали, что окурки могут быть опасны для здоровья из-за содержащихся в них мышьяка и тяжелых металлов.

Ранее УНИАН сообщал, что утки становятся каннибалами из-за нехватки пищи.

Вас также могут заинтересовать новости: