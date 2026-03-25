Действительно ли нужно спать 8 часов в сутки: ученые ответили на этот популярный вопрос

Невролог Гай Лешцинер отметил, что появляется всё больше доказательств связи между недостатком сна и снижением когнитивных функций в пожилом возрасте.

Сон – это настоящая суперсила, которая делает нас умнее, здоровее и счастливее. Но сколько сна достаточно? И действительно ли бессонница настолько вредна, рассказывает The Guardian.

Издание отмечает, что в течение последнего десятилетия нам постоянно повторяли, что сон – это легальное средство для повышения работоспособности. В то же время возникает вопрос: если спать всего шесть часов в сутки, может ли это вызвать проблемы со здоровьем в будущем.

В статье подчеркивается, что хронический недосып очень вреден для человека.

"Одним из тревожных и относительно недавних открытий является глимфатическая система – механизм выведения отходов, который во время отдыха вымывает из мозга "неправильно свернутые" белки, такие как бета-амилоиды, которые обнаруживают в мозге больных болезнью Альцгеймера", – сообщает издание.

Профессор, руководитель Института нейробиологии сна и циркадных ритмов Оксфордского университета Рассел Фостер поделился данными, свидетельствующими о том, что плохой сон в среднем возрасте является фактором риска развития деменции в пожилом возрасте, поскольку мозг теряет способность эффективно выводить эти токсины.

"Появляется все больше доказательств связи между недостатком сна и когнитивным снижением в пожилом возрасте. Но это также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Мы также знаем, что это влияет на целый ряд других физиологических процессов, таких как иммунная система, дыхательная система и т. д. Это даже влияет на то, как мозг обрабатывает болевые сигналы, и делает вас более уязвимыми к ним. Сон так или иначе влияет на каждую систему", – добавляет невролог, специализирующийся на расстройствах сна, Гай Лешцинер.

При этом издание сообщило, что если человек не спит рекомендованные семь-восемь часов, это не обязательно означает, что он находится в группе риска.

Объясняется, что эти цифры основаны на исследованиях Британского биобанка – долгосрочной биомедицинской базы данных, которая отслеживает жизнь полумиллиона добровольцев.

Данные помогают ученым изучать, как генетика, образ жизни и окружающая среда взаимодействуют и вызывают заболевания. Однако, как подчеркивается в статье, это не означает, что они безупречны.

"Что касается такого вопроса, как сон, нельзя просто взять среднее значение и сказать, что именно столько времени на сон нужно каждому", – отметил Фостер.

Издание сообщило, что для того, чтобы понять, достаточно ли человек спит, он должен обратить внимание на то, как себя чувствует при том количестве сна, которое получает.

"Есть люди, которым для поддержания одинакового уровня когнитивного, психологического и физиологического здоровья требуется меньше сна, чем другим, а есть и такие, кто генетически склонен к длительному сну и нуждается в гораздо большем", – отметил Лешцинер.

Он добавил, что если человек спит шесть часов в сутки, но не чувствует усталости, не испытывает никаких когнитивных симптомов и не пытается поспать еще, если есть время, то это хороший показатель того, что у него генетически заложена потребность в коротком сне.

"Плохим сигналом является то, что вы раздражительны, испытываете апатию или чрезмерно полагаетесь на кофеин", – подчеркнул Фостер.

В то же время издание отметило, что бессонница, то есть невозможность заснуть, несмотря на желание, – это другое физиологическое состояние, чем хронический дефицит сна.

"Самый простой способ увидеть разницу заключается в том, что если взять человека, страдающего от недостатка сна, и предоставить ему кровать днем, он заснет, тогда как люди, страдающие бессонницей, не заснут", – пояснил Лешцинер.

