Топлива лишь на 11 дней: из-за войны войны в Иране под угрозой мировое производство чипов

Задержки с поставками микросхем будут иметь цепной эффект во всем мире.

Блокировка Ираном Ормузского пролива отрезала Тайвань от катарских экспортеров, которые поставляют более трети всего сжиженного природного газа в страну. При этом энергосистема этой страны на 40% зависит именно от СПГ.

Издание Politico пишет, что нехватка энергоносителей может вызвать кризис на глобальном рынке микросхем. Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, или TSMC, производит около 90% самых современных микросхем в мире. TSMC потребляет около 9% от общего объема производимой на острове электроэнергии.

Тайваньские микросхемы используются повсеместно: от систем наведения ракет до смартфонов и медицинского диагностического оборудования. А сектор полупроводников Тайваня обеспечивает около 20% общего годового валового внутреннего продукта острова и стал стержнем его экономики.

Длительный паралич Ормузского пролива может заставить Тайбэй выбирать между дозированием электроэнергии для потребителей и коммунальных служб или сокращением ее поставок в свой ценный промышленный сектор, включая TSMC.

Задержки с поставками микросхем также будут иметь цепной эффект во всем мире – в частности, могут привести к временной остановке производства как гражданских, так и военных производителей, а также к дефициту продукции, в которой полупроводники являются основным компонентом.

Поэтому азиатские страны сигнализируют своим союзникам в США, что вопрос обеспечения энергоносителями должен быть как можно скорее решен так или иначе.

В настоящее время в сформированном на Тайване "резерве безопасности" содержится СПГ примерно на 11 дней. В Тайбэе заявляют, что переориентируются на экспортеров СПГ, не относящихся к странам Персидского залива, чтобы обеспечить поставки до конца апреля.

В понедельник президент США Дональд Трамп опубликовал пост об успешных мирных переговорах с Ираном и деэскалации конфликта. В результате цены на нефть полетели вниз. Но за 15 минут до публикации кто-то успел продать нефть еще по высоким ценам на рекордные 650 миллионов долларов.

Тем временем Иран взимает с судов, желающих пройти Ормузский пролив, "таможенный сбор" в размере до 2 миллионов долларов.

