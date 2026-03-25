Перед Путиным встали 2 серьезных вопроса, в России могут произойти изменения, – Климкин

Российский режим сталкивается с глубокими проблемами.

Перед российским диктатором Владимиром Путиным стоит вопрос – сделать ли временную паузу в войне против Украины для стратегической подготовки к продолжению войны позже, или не останавливаться, чтобы продолжать войну в течение как минимум следующих 12-18 месяцев, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В частности, его спросили, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на Россию. "Я много слышу о том, что Путин обдумывает возможность персональных, тактических и, возможно, даже стратегических изменений сейчас. Путин потерял часть геополитических позиций. Мы постоянно говорим о Сирии, Венесуэле, сейчас о Западной Азии, но Россия истощается. Это очевидно", – сказал Климкин в эфире "Радио NV".

В то же время он отметил, что Россия до сих пор получает дополнительные немалые деньги.

"Тем не менее, эти деньги не устраняют фундаментальных, структурных проблем российской экономики", – считает Климкин. При этом он обратил внимание на отключение в России социальной сети Telegram и замедление работы других мессенджеров. "Там просто регионально отключают интернет. И является ли это следствием только иранской войны, насколько я понимаю, – нет. Но, тем не менее, там есть реальная обеспокоенность, что в России начнутся свои очень непростые процессы", – добавил Климкин.

По его мнению, сможет ли эта реальность удержаться в качестве устойчивой перспективы – это большой вопрос. "Это не означает, что Россия рухнет завтра или послезавтра. Я пока не вижу таких признаков, к сожалению. Но я вижу реальные признаки фундаментальных структурных проблем", – убежден Климкин.

Россия пытается добиться реализации трех промежуточных задач в отношении Украины

По его словам, очень многое зависит от того, будет ли Путин играть на понижение ставок Трампа, или наоборот – захочет получить какое-то чисто промежуточное решение, именно паузу, а не конец войны.

"И с попыткой получить какое-то решение по Донбассу, перегрузить политическую систему и всю властную систему в Украине, и получить какой-то вариант разговора о том, что можно делать, а что нельзя делать с НАТО. Это три фундаментальных вопроса, которые они обсуждают на разных площадках, и через разные конфиденциальные и не очень каналы", – подчеркнул Климкин.

Фактор выборов в Конгресс США

По его мнению, ситуация зависит от того, смогут ли представители Демократической партии США получить на промежуточных выборах лучшие позиции в Конгрессе.

"Все ожидают, что дальнейшие шаги Трампа в случае прихода демократов в Конгресс будут как минимум ограничены. Путин это прекрасно понимает. И посмотрим сейчас, буквально в течение следующих недель, тем более что визит Путина в Китай тоже планируется, как он будет это геополитически разыгрывать. Я исхожу из того, что в ближайшее время в России произойдут кадровые изменения. Будут ли они критическими или нет – пока сказать не можем", – заявил Климкин.

Как считает бывший министр, речь идет о том, "готов ли Путин сделать подарок Трампу" и использовать это в своих интересах.

"Хочет ли Путин подарить себе паузу для дальнейшей подготовки, более стратегической, в отношении нас и Европы… И он сочтет этот вариант лучшим. Или он считает, что может продержаться еще некоторое время с определенными дополнительными деньгами, которые он получает, и это немалые деньги, которые в значительной степени уравновешивают структурные проблемы российского бюджета и российской экономики, но не решают их, и пытаться добиться результатов, поддерживая интенсивность боевых действий, и, возможно, даже увеличивая их как минимум на период 12–18 месяцев", – сказал Климкин.

Возможно ли, что Россия пойдет войной против Прибалтики

При этом бывший министр допускает сценарий, при котором Россия попытается эскалировать конфликт против стран Балтии. Он считает такой сценарий вполне вероятным при одном фундаментальном условии. "Если Путин считает, что сегодня или в какой-то момент в будущем существует критическая угроза для существования его режима, тогда этот сценарий становится для него достаточно интересным – повышение ставок", – отметил Климкин.

В то же время, если угрозы путинскому режиму нет, то провокация против Прибалтики приведет к дополнительной мобилизации западного мира. "Это дает Трампу необходимость занять сильную позицию. Это полностью разрушает его желание сдвинуть Европу вправо, перезагрузить ее политически и начать работать с другой, более национально ориентированной Европой, которая будет просто сообществом европейских стран", – отметил Климкин.

По его мнению, Путин может пугать Европу оружием средней дальности.

Проблемы Путина – последние новости

Как анализирует британское издание The Telegraph, Путин оказался в ловушке собственных геополитических ошибок, которые превратили РФ в технологически отсталую страну-изгоя.

В частности, вместо обещанного статуса сверхдержавы Кремль получил расширение НАТО, полную экономическую зависимость от Китая и затяжную войну с Украиной без очевидного выхода.

Также недавно Путин признал начало спада российской экономики. Он отметил, что для российских властей "здесь нет ничего неожиданного". Диктатор добавил, что правительству РФ необходимо вернуть страну "на траекторию устойчивого экономического роста".

