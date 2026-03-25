Племянница Путина растратила миллиарды: как её фонд обогащается за счёт 'ветеранов СВО', – СМИ

Данные налоговых отчетов свидетельствуют о неправомерном обогащении родственницы диктатора РФ.

Государственная структура под руководством Анны Цивилевой, племянницы Путина, за год освоила трехлетний бюджет. Фонд "Защитники Отечества" вместо запланированных 14 миллиардов рублей потратил более 42 миллиардов, подсчитало оппозиционное Кремлю издание "Можем объяснить", анализируя официальную отчетность организации и данные утечек Федеральной налоговой службы РФ.

Согласно подсчетам журналистов, более 7,6 миллиарда рублей ушло только на содержание аппарата и зарплаты. Эти средства значительно превышают суммы, выделенные на ремонт жилья для самих ветеранов. В штате организации работает 2200 сотрудников, и их комфорт "съел" половину первоначального годового бюджета, заложенного Госдумой. Для сравнения: на технические средства реабилитации и ремонт жилья раненых потратили всего 5,3 миллиарда.

Племянница диктатора богатеет и лично. Пока фонд отчитывается о миллиардных расходах, сбережения самой Цивилевой стремительно растут: данные налоговых отчетов свидетельствуют об аномальном обогащении. Ее личные банковские вклады увеличились в пять раз только за первый год работы, а сумма на депозитах взлетела с 29 до 155 миллионов рублей. Это происходит на фоне ее стремительной карьеры и назначения заместителем министра обороны РФ.

Математика выплат ветеранам также вызывает вопросы у оппозиционных журналистов. Основную долю расходов составили доплаты инвалидам – 28 миллиардов рублей. Деньги получили те, кто стал инвалидом из-за ранений в первые годы войны. Владимир Путин лично приказал доплачивать таким лицам по 1 миллиону рублей.

Простой расчет показывает: деньги получили примерно 28 тысяч человек, а это лишь капля в море, учитывая потери оккупантов на фронте. Ранее сама Цивилева заявляла о 110 тысячах тяжелораненых "ветеранов", обратившихся за помощью. Большинство из них остается без реальных денег, ведь оформление статуса превращается для солдат в невыполнимый квест.

Бюджетные деньги для творческих пропагандистов РФ

Фонд не жалеет ресурсов на пропаганду: на так называемую "культуру" списали 42 миллиона рублей. Например, под редакцией Захара Прилепина свет увидела книга "Честь высшая – носить русский мундир!". Этот сборник обошелся фонду в 23,48 миллиона рублей. Еще 15 миллионов получил музыкальный продюсер Максим Фадеев (бывший продюсер певиц Линды и Глюкозы, – ред.). Он написал для организации официальный гимн, и эти расходы официально учтены как "интеллектуальная собственность" в капитале фонда.

Журналисты напоминают, что Анна Цивилева возглавила "Защитников Отечества" в апреле 2023 года по личному указу Путина. С тех пор структура превратилась в идеальный инструмент для перераспределения бюджетных средств. Государственный контроль над этими финансами фактически отсутствует.

Что известно о финансах окружения Путина

УНИАН уже сообщал, что за годы широкомасштабного вторжения в Украину друзья Путина не теряют, а обогащаются. Всего в список 500 самых богатых людей планеты от Bloomberg Billionaires Index вошли 25 граждан РФ.

Сам диктатор РФ задекларировал всего 680 тысяч долларов. На самом же деле, по подсчетам западных аналитиков, состояние Путина может достигать 200 миллиардов долларов.

