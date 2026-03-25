В США открыли 'завод будущего' для производства атомных подводных лодок

В США 20 марта открылся масштабный "завод будущего" для поддержки производства подводных лодок. Как пишет marineinsight.com, предприятие в городе Чероки, штат Алабама, построенное компанией Hadrian, будет производить ключевые компоненты для атомных подводных лодок и поможет ускорить их строительство.

Завод занимает площадь 2,2 миллиона квадратных футов (около 204 тысяч квадратных метров) и спроектирован как высокоавтоматизированное производственное подразделение. Он будет производить детали для подводных лодок класса Virginia и класса Columbia.

Общий объем инвестиций в проект составляет более 2,4 миллиарда долларов, включая 900 миллионов долларов от ВМС США и более 1,5 миллиарда долларов от частных инвесторов.

Американские чиновники заявили, что цель состоит в снижении нагрузки на существующие верфи. В настоящее время верфи в таких штатах, как Род-Айленд, Коннектикут и Вирджиния, занимаются как производством компонентов, так и окончательной сборкой. В то же время перенос производства компонентов на новое предприятие позволит этим верфям больше сосредоточиться на сборке секций подводных лодок, что может ускорить общий срок поставки.

ВМС США уже несколько лет сталкиваются с задержками в производстве подводных лодок из-за ограниченных мощностей и нехватки рабочей силы. Ожидается, что новое предприятие смягчит некоторые из этих проблем.

Ожидается, что предприятие выйдет на полную производственную мощность примерно через 18-24 месяца. За это время компания завершит настройку оборудования, тестирование и сертификацию. К третьему году предприятие, как ожидается, начнет работать в стабильном режиме, поставляя компоненты для программ подводных лодок.

Ранее стало известно, что ВМС США подписали крупный контракт с компанией General Dynamics на сумму 15,4 миллиарда долларов, который предусматривает строительство подводных лодок нового поколения класса Columbia.

