Цены на бензин начали снижаться: сколько стоит топливо на АЗС сегодня

Средняя стоимость литра дизельного топлива и автогаза выросла на 2 и 4 копейки соответственно.

Средние цены на бензин на украинских АЗС 25 марта снизились впервые с начала войны на Ближнем Востоке, тогда как стоимость дизельного топлива и автогаза незначительно выросла. Об этом сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Отмечается, что средняя стоимость 95-го бензина на украинских заправках в среду снизилась на 19 копеек – до 71,85 грн/литр. Премиальный 95-й "скинул" 33 копейки и теперь стоит 75,42 грн/литр.

Дизельное топливо в среднем подорожало на 2 копейки – до 84,65 грн/литр. Автогаз подорожал еще на 4 копейки – до 45,77 грн/литр.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином можно заправиться в сети "БРСМ-Нафта". Средняя стоимость 95-го 25 марта здесь составляет 68,83 грн/литр. Самый дорогой 95-й продается в сетях ОККО и WOG – 74,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO - 74,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самое дешевое дизельное топливо в среду предлагают сети VST и U.GO. Средняя стоимость дизеля на заправочных станциях обеих сетей – 80,90 грн/литр. В то время как самое дорогое – на АЗС ОККО и WOG, где литр дизеля стоит 86,99 грн.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 80,99 грн/л;

SOCAR - 85,85 грн/л;

KLO – 86,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 81,99 грн/л.

Цены на автогаз

Второй день подряд дешевле всего заправляют газом в сети "Маркет". Средняя цена здесь 25 марта составляет 42,50 гривни за литр. Самый дорогой автогаз продается в сети Grand Petrol – 47,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 45,50 грн/л;

"Укрнафта" – 44,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO - 46,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 44,28 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине - последние новости

Боевые действия в Иране и фактическое закрытие Ормузского пролива подтолкнули вверх цены на нефть. По состоянию на утро 25 марта марка Brent стоила 96,20 доллара за баррель.

Рост мировых цен на нефть и котировок газойля привел к существенному подорожанию топлива на украинских АЗС. В частности, 24 марта средняя стоимость дизельного топлива выросла еще на 41 копейку – до 84,63 грн/литр.

Вас также могут заинтересовать новости: