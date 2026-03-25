Настоящая легенда: назван самый популярный автомобиль в США

С начала 2026 года и до февраля самым популярным новым автомобилем в США стал легендарный пикап Ford F-Series. Об этом сообщает Focus2Move.

Несмотря на падение на 17,2% в годовом исчислении, модель заняла 4,2% рынка. Это в очередной раз демонстрирует колоссальный уровень доверия, которым Ford F-Series пользуется на американском рынке.

Пикапы Ford F-Series уже более 70 лет остаются настоящей классикой. За это время модель пережила многочисленные смены поколений и постоянно совершенствовалась. По состоянию на 2026 год общий тираж этих автомобилей превышает 40 миллионов.

Второе место занимает еще одна легенда американского автопрома - полноразмерный пикап Chevrolet Silverado, доля рынка которого составляет 3,9%. Третью позицию занял Ram Pick-Up.

Таким образом, в тройку лидеров попали только американские автомобили. Среди неамериканских моделей лучшие показатели демонстрирует Honda CR-V, которая занимает четвертую позицию. Замыкает десятку "народная" Toyota Corolla.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в США:

Ford F-Series (-17,2%) Chevrolet Silverado (+7%) Ram Pick-Up (+25,2%) Honda CR-V (+1,6%) GMC Sierra (+10,3%) Tesla Model Y (+28,1%) Toyota Camry (+17%) Toyota Tacoma (+23,4%) Chevrolet Equinox (-17,3%) Toyota Corolla (+15,9%)

Ранее специалисты определили лучший современный внедорожник – им стал Land Rover Defender Octa. По мнению экспертов, автомобиль сочетает в себе отличную динамику движения, прекрасную проходимость и современные системы безопасности. Он прекрасно подходит для движения по бездорожью, в частности по грязи, бродям и крутым склонам.

Кроме того, специалисты выбрали лучший подержанный семейный автомобиль 2025 года – победу одержал Volkswagen Polo. Модель отличается просторным салоном, качественной комплектацией и передовыми (для своего уровня) технологиями.

