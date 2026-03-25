Турция хочет помешать странам Персидского залива вступить в войну против Ирана, - Bloomberg

Турция предпринимает интенсивные дипломатические усилия, чтобы предотвратить вступление стран Персидского залива в американо-израильскую войну против Ирана.

Об этом сообщило издане Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В частности, Анкара призвала страны Персидского залива действовать сдержанно, сообщили источники.

Издание отметило, что на фоне ситуации вокруг Ирана Турция активизировала дипломатическую деятельность: министр иностранных дел Хакан Фидан посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, а также провел телефонные переговоры с другими региональными коллегами.

По словам источников, знакомых с ситуацией, самые могущественные государства Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ, теряют терпение из-за иранских ударов, которые уже затронули порты, энергетические объекты и аэропорты. Однако они присоединятся к войне только в том случае, если Иран выполнит свои угрозы атаковать жизненно важную энергетическую и водную инфраструктуру Персидского залива – а это, по словам источников, очень высокий порог.

"Мы не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона. Ответные действия, особенно против стран Персидского залива, несут в себе такой риск", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров.

17 марта Reuters написал о том, что сначала страны Персидского залива не просили США начинать войну с Ираном, но в настоящее время многие из них призвали Вашингтон не останавливаться. Изменение позиции региональных лидеров связано с тем, как Иран ответил на американо-изральские удары.

По данным источников, теперь страны Персидского залива опасаются, что если у Ирана будет много оружия, то он сможет постоянно угрожать энергетическим ресурсам региона, как это происходит сейчас, когда Иран блокирует Ормузский пролив.

А директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь допустил, что США могут попасть в катастрофу, если начнут сухопутную операцию против Ирана, поскольку американская армия не готова к войне.

