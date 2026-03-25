'Праща Давида' стреляет ракетами за 1 миллион: почему это всё равно выгодно для ПВО Израиля

Одна ракета для этой системы ПВО стоит 1 миллион долларов, хотя Arrow 3 стоит в 2,5 раза дороже.

Израиль все чаще полагается на систему ПВО "Праща Давида" для перехвата иранских баллистических ракет. Эта технология позволяет государству экономить колоссальные средства при отражении массированных атак. Портал WION проанализировал, почему, несмотря на стоимость ракеты, "Праща" выгоднее, чем Arrow 3.

Портал, согласно данным Минобороны Израиля, подсчитал, что один запуск "Пращи Давида" обходится бюджету в 1 миллион долларов. И хотя это огромная сумма, однако система "первого уровня" Arrow 3, которая уничтожает цели в космосе, требует 2,5 миллиона долларов за каждый запуск. Используя "Пращу" против иранских ракет средней дальности "Гадр" и "Фатех-110", Израиль сокращает оборонные расходы на 60 процентов.

Система стала результатом сотрудничества израильской Rafael Advanced Defence Systems и американской Raytheon. Комплекс заполняет критическую брешь в обороне, ведь "Железный купол" работает на малых расстояниях. Экзоатмосферная "Стрела" (Arrow 3) поражает высотные цели. "Праща Давида" – это та самая "золотая середина", которая держит под контролем небо на средних и больших дистанциях.

Сердце системы – уникальная ракета Stunner, которая, что удивительно, не имеет боевой части. Ракета не использует взрывчатку для уничтожения цели, а вместо этого работает технология "удар на поражение" (hit-to-kill). Снаряд разгоняется до скорости 7,5 Маха и просто разносит вражескую цель на куски кинетической энергией.

Stunner имеет странную форму – ее нос напоминает голову дельфина. Это не дизайнерское решение, а место для размещения усовершенствованной системы наведения. Ракета способна нейтрализовать 92 процента всех известных баллистических ракет в мире, пишет портал.

Стратегия Израиля проста – командование сохраняет дорогие ракеты "Стрела-3" для самых сложных угроз из дальнего космоса, а против ракет средней дальности запускают "Пращу". Это позволяет одновременно отражать десятки атак, поэтому сегодня гибридная оборона становится новым стандартом безопасности, заключается в материале.

