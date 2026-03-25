История любви на расстоянии световых лет: фильм 'Ты – космос' уже доступен для просмотра на Киевстар ТВ

"Ты – космос" – украинская научно-фантастическая драма и полнометражный дебют режиссера Павла Острикова – уже доступна для просмотра на платформе кино и телевидения "Киевстар ТВ" и готова открыть зрителям эмоциональную историю об одиночестве, связи и надежде в безграничном космосе.

В центре сюжета – космический дальнобойщик Андрей Мельник (Владимир Кравчук), который выполняет опасную работу по транспортировке ядерных отходов на безлюдный спутник Юпитера Каллисто на борту грузового корабля "Обрій". Его привычную миссию прерывает катастрофа: Земля исчезает в результате мощного взрыва, и герой становится, вероятно, единственным человеком во Вселенной. Все меняется, когда он получает сигнал от француженки Катрин – лаборантки с космической станции вблизи Сатурна.

Несмотря на расстояние и задержки связи, между ними постепенно возникает эмоциональная связь. Узнав, что станция Катрин находится под угрозой уничтожения, Андрей вместе с бортовым роботом Максимом отправляется в рискованное путешествие, чтобы спасти ее.

Фильм точно не оставит равнодушными зрителей, которые ценят научную фантастику с глубокой эмоциональной составляющей, камерные истории о человечности и связи даже на расстоянии световых лет.

