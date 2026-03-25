У Киева наибольшее количество децентрализованных энергомощностей среди всех городов, – эксперт Харченко

Среди украинских городов больше всего децентрализованных энергетических мощностей построено в Киеве. Также в столице уже начали работы по переносу энергетического оборудования под землю для защиты от вражеских ударов. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Если брать во внимание, сколько построено новых децентрализованных мощностей в пределах города, то оказывается, что абсолютные цифры все равно будут самыми большими в Киеве", – заявил Александр Харченко.

В то же время эксперт подчеркнул, что сейчас нет альтернативы восстановлению поврежденных ТЭЦ. Поэтому процессы децентрализации и обеспечения важных участков резервным питанием должны идти параллельно с восстановлением разрушенных объектов.

Видео дня

"Без восстановления ТЭЦ Киев будет испытывать серьезные проблемы. Поэтому это краткосрочный безальтернативный сценарий. Но одновременно должен происходить интенсивный процесс инвестирования в новые тепловые и когенерационные мощности, чтобы зарезервировать тепловые зоны, которые сейчас находятся под ответственностью ТЭЦ, и иметь возможность перейти на другой источник, если она будет повреждена", – пояснил он.

По словам Харченко, также в Киеве уже ведется работа по размещению энергетического оборудования под землей для защиты от ударов.

"Это очень дорого, что реально замедляет и удорожает процесс. Но шаг за шагом это будет делаться неизбежно. В принципе, нам придется переводить энергосистему в максимально безопасный формат. То есть строить новые мощности исключительно защищенными, переносить существующие объекты и постепенно создавать подземную или полуподземную, со вторым уровнем фортификации энергосистему. Но нужно понимать, что речь идет о миллиардах средств и годах. Многое уже сделано. Если бы это не было сделано, в части высоковольтных сетей у нас бы просто не было электричества", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 10 марта Киевсовет на внеочередном заседании принял план энергоустойчивости столицы. Решение поддержали 92 депутата. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, этот план сформирован на основе анализа вызовов прошедшей зимы.

