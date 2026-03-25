Рада отменила начисление коммунальных платежей за разрушенное жилье

Согласно соответствующему закону, официальная оценка имущества служит основанием для автоматического пересчета и приостановки платежей.

Верховная Рада Украины приняла закон, освобождающий поврежденное жилье от платы за управление. Как сообщает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 308 депутатов.

Речь идет о Законе о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества (№13155).

Этот закон, отмечают в парламенте, защищает владельцев разрушенного имущества от несправедливых долгов. На время действия военного положения и в течение года после его завершения потребители не будут платить за услугу по управлению многоквартирным домом, если он поврежден и его эксплуатация невозможна из-за обстрелов.

Документ вводит четкий механизм, при котором официальная экспертиза имущества становится основанием для автоматического перерасчета и приостановки платежей.

Перечень ключевых изменений

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов, который является одним из авторов соответствующего законопроекта, в своем Telegram-канале отметил, что для пострадавших украинцев вводятся действенные социальные гарантии.

Парламентарий перечислил ключевые изменения, которые вводятся этим законом. Среди них, в частности:

для уничтоженного жилья – начисление прекращается с даты его разрушения;

для жилья, признанного непригодным для проживания или создающего угрозу жизни и здоровью, – плата не начисляется в течение периода ремонта или восстановления;

в случае ОСМД освобождение от оплаты за жилищные услуги принимается собранием совладельцев;

обследования проводятся комиссиями органов местной власти, которые в течение 30 рабочих дней с даты разрушения или повреждения направляют уведомление о его результатах владельцу, ОСМД, ПФУ и поставщикам услуг.

Кроме того, добавил Фролов, Кабинет министров Украины должен разработать механизм реструктуризации долгов, возникших после 24 февраля 2022 года. В то же время запрещается принудительное взыскание долгов за период временной оккупации до их отдельной верификации.

Помощь для внутренне перемещенных лиц

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что правительство внесло изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Так, наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку на полгода дольше.

Кроме того, усиливается поддержка детей из числа ВПЛ. Независимо от дохода семьи, выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года. Также Кабмин обновил пересмотр выплат для нетрудоспособных ВПЛ.

