'Мы очень ждали, что ты выздоровеешь': умер известный украинский актер (фото)

Умер известный украинский актер Олег Гусев (фильмы - "Васька Немешаев", "Я работаю на кладбище", "Носорог", сериалы - "Медфак", "Следователь Горчакова", "Жизнь на троих").

Печальную новость сообщил в Instagram украинский юморист Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора.

"Прощай, друг. Олег… Светлая память светлому доброму человеку. Он любил жизнь, людей, любил друзей и объединял их вокруг себя, дарил настроение. Твоего доброго сердца и позитива хватало на всех", - отметил комик.

Из его сообщения также стало известно, что Олег Гусев боролся с болезнью перед смертью:

"Мы очень ждали, что ты выздоровеешь… Царство небесное. Соболезнования родным и близким".

Известно, что Олег Гусев родился в Белой Церкви. Изначально он получал образование в сфере аграрных наук, но позже полностью посвятил себя театральной сцене и кинематографу.

За время своей творческой карьеры Гусев снялся во множестве украинских фильмов и сериалов. Особенную известность он получил благодаря съемках в фильме "Носорог".

